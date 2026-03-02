快訊

影／彰化上班族想紓壓…放話雙鐵AI客服「放炸彈要殺人」遭押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

彰化縣郭姓男子是上班族，在二二八連假期間，因心情不佳想紓壓，陸續在上月25日、26日透過台鐵、高鐵網站的AI客服，輸入「台北車站炸彈、要殺人」等文字訊息，因AI無法判讀後，轉給真人客服，警方據報查辦，郭在上月27日落網，檢方以恐嚇公眾罪嫌，向法院聲押獲准。

台鐵、高鐵在上月25日、26日兩天，接連接獲AI客服轉報，有人傳訊「台北車站放火、放炸彈、要殺人」等恐嚇文字訊息，全案經由鐵路警察局刑警大隊介入偵辦後，根據數位足跡交叉比對，發現是彰化縣郭姓男子（29歲）涉案。

鐵路警察局刑事大隊與台中分局、刑事局科技犯罪防制中心、彰化縣鹿港警分局等單位共辦，報請彰化地檢署指揮後，發現郭男分別在上月25日、26日接近中午時，傳送恐嚇訊息2次、4次。

檢警在上月27日傍晚前往彰化縣查緝郭男到案，郭男坦認涉案，辯稱「心情不好」，才會在AI客服留言恐嚇文字。

全案警詢後在上月27日依恐嚇公眾罪，移送彰化地檢署偵辦，檢方訊問後以犯罪嫌疑重大，向彰化地院聲押獲准。

警方呼籲，民眾切勿因一時興起或模仿效應，於網路散播恐嚇訊息；此舉不僅耗費社會資源、引發大眾恐慌，更屬嚴重違法行為。警方強調，對於是類案件絕對嚴辦到底、絕不寬貸，以維護大眾運輸安全與社會安定。

彰化縣郭姓男子在台鐵、高鐵的AI客服留言恐嚇訊息，檢警上月底將他查緝到案，檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣郭姓男子在台鐵、高鐵的AI客服留言恐嚇訊息，檢警上月底將他查緝到案，檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝

彰化縣郭姓男子在台鐵、高鐵的AI客服留言恐嚇訊息，警方獲報後不敢大意，加強巡守。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣郭姓男子在台鐵、高鐵的AI客服留言恐嚇訊息，警方獲報後不敢大意，加強巡守。記者陳宏睿／翻攝

