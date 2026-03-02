聽新聞
國道違規排名 超速蟬聯第一

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

國道警方統計，去年高速公路取締交通違規近九十六萬件，前五名依序是超速、未依規定使用安全帶、未保持行車安全距離、不依規定車道行駛（含慢速車）、未依規定變換車道。其中超速五年來始終第一名，去年舉發超過卅四萬件。

警方分析超速路段，前五名依序是國三官田系統至田寮交流道，取締二萬六一二二件；國一西螺交流道至水上交流道二萬三三五九件；國三基金交流道至南港系統延伸至國五烏塗隧道二萬二八四七件；國三關西服務區至香山交流道二萬二七九六件；國三竹崎交流道至官田系統二萬二二九二件。五個路段有四個在國道三號。

國道警察局交通科長婁自強說，警方執法策略是以降低死亡事故為首要目標，取締重點主要集中高風險、高致死率違規行為，共同特性是「直接影響生命安全」。

他說，根據交通事故鑑定經驗與研究分析，車速是重大事故成因之一，直接或間接導致傷亡程度更嚴重。研究顯示，車輛時速從一一○增加到一二○公里，因動能與速度平方成正比，撞擊時釋放能量會增加約二成，大幅提高車內人員重傷或死亡機率。

警方舉發超速通常有大約十公里寬容值，但他認為，從物理角度來看，十公里差距可能提升事故發生時致命風險。有鑑於速度是影響事故傷亡程度的重要因素，因此國道警方近年逐漸提高執法強度，尤其特別加強取締超過速限四十公里的「嚴重超速」行為，平均一年約舉發二、三萬件。

國道公路警察局說，高速公路車速快，超速會擴大事故嚴重程度與傷亡比例，加強取締的核心目的是為了降低致死率與事故嚴重性，並非為增加國庫收入，將持續維持執法強度。

威脅在總統府、機場放炸彈 通緝犯自拍恐嚇片潛逃大陸

新北市巫姓男子因詐欺案被通緝，涉嫌自拍影片上傳網路，稱要在總統府及國內機場放置爆裂物，警方查出他去年7月出境至大陸，影片非近期拍攝，依恐嚇公眾罪偵辦。

馬咬傷童 清境農場判賠71萬

不少風景觀光區都設置「動物互動區」，若未規畫周全，恐衍生業者與顧客民、刑事糾紛；蔡姓男子一家三口五年前到清境農場餵馬區拍照，當時年僅二歲兒子不慎遭馬匹咬傷右耳，蔡男求償二三一萬元。一審認定業者已設「保持距離」標語、人員宣導，判免賠，二審逆轉，認為業 者人員配置與設備管理都有欠缺，判賠七十一萬元。

清境農場：尊重司法 加強維安

清境農場五年前發生馬匹咬傷幼童案遭判賠；清境農場場長王仁助表示，農場尊重司法，會依法辦理；此案將待原告是否上訴，再決定如何因應。

動物互動 律師籲進場先簽約

時下不少風景區、餐廳、咖啡店主打「動物互動」，一旦年幼孩童或動物不受控，可能衍生動物或民眾受傷；有法界人士說，與動物互動營業場所，在法律上會被認定「高度安全義務標準」，業者需做好物理隔離、讓顧客簽「入場風險告知書」，另家長也有監督義務。

科技執法 國道未繫安全帶 AI抓逾5千件

開車上高速公路繫安全帶納入法規廿八年，違規人數仍超乎想像。國道警方表示，近四年國道取締未繫安全帶每年均超過十萬件，研究顯示未繫安全帶車禍時被拋出車外是有繫妥安全帶者卅倍，致死率極高，警方前年起添增ＡＩ自動辨識系統，提升執法強度，希望降低事故死傷。

