清境農場：尊重司法 加強維安

清境農場五年前發生馬匹咬傷幼童案遭判賠；清境農場場長王仁助表示，農場尊重司法，會依法辦理；此案將待原告是否上訴，再決定如何因應。

王仁助說，本案是民國一一○年發生的意外，事發後第一時間，農場已要求委外經營廠商升級安全設施，該區圍籬已加高至一四四公分，並增設防護網與多處警示牌，後續未再發生類似事件。

據了解，農場原本就有提醒遊客注意安全的警語，過去也沒發生過馬匹咬傷遊客的事件；意外發生後，農場也相當訝異，立即進行檢討，在園區內增加警語標示。

王仁助強調，清境農場將遊客安全視為第一要務，未來將持續以最高標準督導委外廠商，嚴格落實日常安全查核，確保每一位來訪遊客都能擁有安全、安心的旅遊環境，也呼籲家長妥善照顧幼童，別讓他們超過自己視線範圍及做出危險行為，一起守護孩子與動物安全。