動物互動 律師籲進場先簽約

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

時下不少風景區、餐廳、咖啡店主打「動物互動」，一旦年幼孩童或動物不受控，可能衍生動物或民眾受傷；有法界人士說，與動物互動營業場所，在法律上會被認定「高度安全義務標準」，業者需做好物理隔離、讓顧客簽「入場風險告知書」，另家長也有監督義務。

律師林依成說，許多寵物餐廳、咖啡廳及風景區盛行讓遊客、消費者與動物互動，若僅設有警告標語，在法律實務上，「標語不等於免責」，建議業者仍須做好三層安全防護，包括物理隔離、動線與人流管制，及契約（入場風險告知書）與保險配置。

林依成說，設置警語代表業者已知風險，有與動物互動的營業場所，會被法院認定需有更高的安全義務，最重要的就是要做好物理隔離，例如設置安全距離線、緩衝區、防咬護網、透明隔板、兒童專用觀賞距離等。

他認為設置標語只是「靜態標示」，要提升到「動態管理」，可從排隊管控、限定入場人數、專人引導協助、監視器全區錄影等方向著手。

林依成也表示，業者也可讓帶幼童的家長，簽署「入場風險告知書」，內容包括動物的不可預測性、遭咬傷風險、違規自負等條文，以釐清責任比例；另外業者也需投保公共意外責任險、動物傷人責任附加條款等。

律師王仁祺則說，家長負有「兒童監督義務」，依照民法第一八七條，未成年子女的行為，監護人有注意責任，動保法也規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人的生命、身體、自由或財產，例如動物主即應避免動物咬傷他人，而所謂「動物主」，不單以民法上的所有權人為限，危險源事實上之使用者、監督者均有責任。

他表示，因此不論是業者或帶子女前往的家長，都負有預防危險發生責任，若發生幼童傷害動物，或動物傷害幼童狀況，法院都會審酌雙方是否有應注意的疏失，負擔賠償比例。

