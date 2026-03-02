馬咬傷童 清境農場判賠71萬

清境農場五年前發生馬匹咬傷幼童意外，台中高分院認為農場有疏失判賠七十一萬元（圖非當事人）。圖／翻攝自清境農場官網

不少風景觀光區都設置「動物互動區」，若未規畫周全，恐衍生業者與顧客民、刑事糾紛；蔡姓男子一家三口五年前到清境農場餵馬區拍照，當時年僅二歲兒子不慎遭馬匹咬傷右耳，蔡男求償二三一萬元。一審認定業者已設「保持距離」標語、人員宣導，判免賠，二審逆轉，認為業 者人員配置與設備管理都有欠缺，判賠七十一萬元。

二○二一年四月間，蔡男與妻子、二歲兒子前往清境農場，在觀山牧區「餵馬區」柵欄外，蔡要替妻子跟兒子與馬匹合照時，馬突然靠近朝男童右耳咬甩，蔡妻與男童跌落在地受傷，男童受有耳軟骨缺損等傷勢。事後蔡家提訴訟，向清境農場及負責維護、管理馬匹的李姓業者索償醫藥費、慰撫金、懲罰性賠償金，總計二三一萬餘元。

南投地方法院審理時，李姓業者主張「餵馬區」設有圍欄，欄外有繫繩、警告標語，還有人員宣導，蔡家未注意標語，也沒聽從人員宣導，逕自靠近馬匹才受傷；清境農場則主張，馬匹服務是由業者提供，農場不負消保法責任。

一審認為，現場設有「靠近我（馬）要保持兩個手臂的距離」、「保持距離、預防咬傷」等宣導標語，也有工作人員在場宣導要站在有安全維護線外拍照，馬場柵欄在國內無設置標準，認定業者無違反任何注意義務情形，判免賠。

蔡家上訴，台中高分院審理認為，現場雖有標語，假日人潮多時，警語未必被看到，且工作人員證稱，無法掌握所有遊客動向；國內對柵欄設置無規範，但業者有設立標語，已預見馬匹可能咬傷遊客，卻未加強圍欄高度。

另李姓業者案發後，隨即在圍欄外增加防護繩、提高圍欄高度、增設警告牌，可見依案發時科技、能力，可預防事故發生，李疏失未做；清境農場對業者也有監督之責，認定農場與業者都有疏失，需負連帶賠償責任，考量可請求的金額，判賠七十一萬元。仍可上訴。