威脅在總統府、機場放炸彈 通緝犯自拍恐嚇片潛逃大陸

新北市巫姓男子因詐欺案被通緝，涉嫌自拍影片上傳網路，稱要在總統府及國內機場放置爆裂物，警方查出他去年7月出境至大陸，影片非近期拍攝，依恐嚇公眾罪偵辦。

警方調查，23歲巫姓男子去年在新北永和區住處自拍影片，影片中他秀出健保卡，以「三字經」罵政府，稱預計年底在總統府及台北、桃園、高雄機場安裝數十枚炸彈，要大家拭目以待；影片經網友轉傳至Threads，有民眾今發現撥打110向台北市警方報案。

北市刑警大隊清查，巫因詐欺案被判刑1年6月被新北地檢署發布通緝，另因偵查中詐欺案，被台北、新北、士林地檢署發布通緝，去年7月出境至大陸未再返台；警方赴其住處查訪，確認影片是在該處房間拍攝，通報刑事局追緝中。