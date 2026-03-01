快訊

影／通緝犯開贓車遭台南警攔...高速狂飆逆向闖紅燈 自撞護欄遭逮

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

36歲黃姓男子今天中午駕駛失竊車輛，行經台南市安南區，巡邏員警上前攔檢，黃加速逃逸，逆向、闖紅燈，一路逃向北區；黃高速狂飆約15分鐘，最後自撞護欄，擦撞前方車輛才停下，員警拔槍喝令「下車」，將他逮捕，查出他無照還毒駕，且是通緝犯，詢後依法送辦。

台南市警第三分局安順派出所警員薛慶祥、邱維新今天中午12時40分執行巡邏勤務時，在安南區泰安街發現一輛通報失竊的自小客車，依法上前攔查；車上的黃姓男子拒檢逃逸，警方立即通報線上警力實施攔截圍捕，黃一路闖紅燈、逆向行駛、瞬間大迴轉，不斷規避查緝。

黃一路高速疾駛，從安南區逃向北區，12時55分行經北區中華北路鄭子寮橋時，自撞護欄並擦撞前方停等紅燈的車輛，因無法再往前開，才終於停下；員警立即拔槍，連聲喝令「下車」，並敲破車窗，最後將黃從車內拉出來，壓制逮捕上銬。

警方在黃的車內起出第三級毒品愷他命，初步採檢其尿液呈陽性，同時查出他也是嘉義地檢的毒品通緝犯，全案依毒品、竊盜及公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，同時也對黃開出無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛等罰單。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

相關新聞

車速過慢遭後方騎士按喇叭 新北男暴怒亮刀理論下場慘了

30歲高男昨下午5時許開車行經新北市鶯歌區，因行駛速度較慢遭後方19歲劉姓騎士按喇叭，雙方停車理論時高男情緒激動涉亮刀揮舞，警到場將雙方帶回，經民眾指認及監視器確認高男有持刀行為，詢後依恐嚇危害安全罪送辦。

警匪追逐！女通緝犯噴辣椒水拒捕逃逸 警開槍逮男友策動抓回她

林姓男子昨騎機車載因毒品案被通緝的曾姓女友，在台北市被警方攔查，曾女拒捕噴辣椒水逃逸，警方開1槍逮捕林，策動曾女出面逮捕，將兩人分依公共危險、妨害公務罪疑送，並解送曾女歸案。

影／竹北驚傳隨機BB彈攻擊「亂槍掃射」連轟3車 警火速逮人

新竹縣竹北市有民眾昨天晚間7點左右，在嘉豐五路一段停車場遭到BB槍隨機攻擊車輛，警方趕赴現場發現，嫌犯先拍打車窗，待民眾搖下車窗後即朝車內射擊，隨後逃逸，警方又接獲有兩台小客車遭射擊，員警當場查獲犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈，全案移請新竹地檢署偵辦。

她承租台南安平透天民宅經營麻將職業賭場 過年期間撈一票

61歲張姓女子在農曆過年前夕，承租台南市安平區一間透天厝，趁賭客放假期間經營麻將職業賭場，藉此撈一票，過年期間生意果然絡繹不絕；警方蒐證數天，昨天在228假期破門攻堅，當場逮捕張女及賭客等9人，查扣賭資12萬餘元，詢後將張女依賭博罪移送偵辦。

執法風險 警因公受傷數 去年破千人

苗栗市鍾姓男子日前持刀攻擊警察，一名警員頭部因刀傷大量出血；去年十二月，蕭美琴副總統因公務及返回官邸，宜蘭及台北兩名警員...

