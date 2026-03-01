影／通緝犯開贓車遭台南警攔...高速狂飆逆向闖紅燈 自撞護欄遭逮

36歲黃姓男子今天中午駕駛失竊車輛，行經台南市安南區，巡邏員警上前攔檢，黃加速逃逸，逆向、闖紅燈，一路逃向北區；黃高速狂飆約15分鐘，最後自撞護欄，擦撞前方車輛才停下，員警拔槍喝令「下車」，將他逮捕，查出他無照還毒駕，且是通緝犯，詢後依法送辦。

台南市警第三分局安順派出所警員薛慶祥、邱維新今天中午12時40分執行巡邏勤務時，在安南區泰安街發現一輛通報失竊的自小客車，依法上前攔查；車上的黃姓男子拒檢逃逸，警方立即通報線上警力實施攔截圍捕，黃一路闖紅燈、逆向行駛、瞬間大迴轉，不斷規避查緝。

黃一路高速疾駛，從安南區逃向北區，12時55分行經北區中華北路鄭子寮橋時，自撞護欄並擦撞前方停等紅燈的車輛，因無法再往前開，才終於停下；員警立即拔槍，連聲喝令「下車」，並敲破車窗，最後將黃從車內拉出來，壓制逮捕上銬。

警方在黃的車內起出第三級毒品愷他命，初步採檢其尿液呈陽性，同時查出他也是嘉義地檢的毒品通緝犯，全案依毒品、竊盜及公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，同時也對黃開出無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛等罰單。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

36歲黃姓男子今天中午開著失竊車輛，行經台南市安南區，巡邏員警上前攔檢，黃立即加速逃逸，逆向、闖紅燈，一路逃向北區。記者袁志豪／翻攝

