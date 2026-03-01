車速過慢遭後方騎士按喇叭 新北男暴怒亮刀理論下場慘了

30歲高男昨下午5時許開車行經新北市鶯歌區，因行駛速度較慢遭後方19歲劉姓騎士按喇叭，雙方停車理論時高男情緒激動涉亮刀揮舞，警到場將雙方帶回，經民眾指認及監視器確認高男有持刀行為，詢後依恐嚇危害安全罪送辦。

據了解，高男昨天下午5時許開車行經鶯歌區德昌二街時，後方騎機車載著友人的的劉男認為高男行駛速度慢，按鳴喇叭提醒，高男聽聞後暴怒，雙方發生口角停車理論。

雙方口角越演越烈，高男情緒激動涉掏出刀械對劉男揮舞威嚇，路過民眾見狀報警。三峽警獲報趕抵，經勸阻後雙方火氣才較平緩，隨後將2人帶回派出所。警方當下未在高男身上及車內發現刀械，但經民眾指認及調閱監視器，確認高男有持刀揮舞行為，高男此時才交出水果刀，警方詢後依恐嚇危害安全罪將高男移送法辦。

警方到場安撫雙方情緒。記者黃子騰／翻攝

警方到場並未在高男身上及車內發現刀械，經民眾指認及調閱監視器後高男才乖乖交出。記者黃子騰／翻攝