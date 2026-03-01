警匪追逐！女通緝犯噴辣椒水拒捕逃逸 警開槍逮男友策動抓回她

林姓男子昨騎機車載因毒品案被通緝的曾姓女友，在台北市被警方攔查，曾女拒捕噴辣椒水逃逸，警方開1槍逮捕林，策動曾女出面逮捕，將兩人分依公共危險、妨害公務罪疑送，並解送曾女歸案。

警方調查，55歲林姓男子昨下午5時許騎機車載48歲曾姓女友，經北市萬華警分局青年路派出所附近青年路，青年所王姓警員擔服備勤勤務，騎機車離開派出所發現兩人神色緊張，趨前盤查，林騎車載曾女加速離開。

王騎車追至中華路某地下車道攔下兩人，喝令趴下，曾女假意配合，突然朝王臉部噴辣椒水，王判斷人身安全受威脅，開1槍制止，曾女仍徒步逃逸，林留在場被逮。

警方清查，曾女因偵查中毒品案被士林地檢署發布通緝，調閱監視器發現她逃跑後進入巷弄，從隨身背袋拿出長褲更換，又到其他巷弄換外套，在萬大路搭計程車至新北市新莊區，再搭友人汽車離開。

警方透過林策動曾女出面，今凌晨0時許在環河南路、桂林路口逮捕她，她稱被通緝才逃跑，警詢後解送歸案，依妨害公務罪移送，將林依公危罪移送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885