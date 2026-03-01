影／竹北驚傳隨機BB彈攻擊「亂槍掃射」連轟3車 警火速逮人

新竹縣竹北市有民眾昨天晚間7點左右，在嘉豐五路一段停車場遭到BB槍隨機攻擊車輛，警方趕赴現場發現，嫌犯先拍打車窗，待民眾搖下車窗後即朝車內射擊，隨後逃逸，警方又接獲有兩台小客車遭射擊，員警當場查獲犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈，全案移請新竹地檢署偵辦。

有網友在社群平台Threads發文指出，昨天晚間7時30分，朋友將車停放在嘉豐五路一段停車場時，突遭男子敲窗。未料搖下車窗後，對方竟朝車內撒射一把BB彈，甚至持BB槍持續朝車窗射擊，嚇得當事人立即報警求助。

竹北分局六家所長鄭筆濃表示，警方獲報後立即趕赴現場，並擴大周邊搜尋。不久後又接獲通報，指復興五街某社區內有兩輛小客車遭射擊。員警循線鎖定涉案男子，當場將其查獲，並查扣BB槍3把及子彈。全案訊後依相關罪嫌移請新竹地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾若遇可疑人士切勿與其發生衝突，應保持車門上鎖，並立即撥打110報案，以確保自身安全。