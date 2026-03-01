快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／竹北驚傳隨機BB彈攻擊「亂槍掃射」連轟3車 警火速逮人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣竹北市有民眾昨天晚間7點左右，在嘉豐五路一段停車場遭到BB槍隨機攻擊車輛，警方趕赴現場發現，嫌犯先拍打車窗，待民眾搖下車窗後即朝車內射擊，隨後逃逸，警方又接獲有兩台小客車遭射擊，員警當場查獲犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈，全案移請新竹地檢署偵辦。

有網友在社群平台Threads發文指出，昨天晚間7時30分，朋友將車停放在嘉豐五路一段停車場時，突遭男子敲窗。未料搖下車窗後，對方竟朝車內撒射一把BB彈，甚至持BB槍持續朝車窗射擊，嚇得當事人立即報警求助。

竹北分局六家所長鄭筆濃表示，警方獲報後立即趕赴現場，並擴大周邊搜尋。不久後又接獲通報，指復興五街某社區內有兩輛小客車遭射擊。員警循線鎖定涉案男子，當場將其查獲，並查扣BB槍3把及子彈。全案訊後依相關罪嫌移請新竹地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾若遇可疑人士切勿與其發生衝突，應保持車門上鎖，並立即撥打110報案，以確保自身安全。

新竹縣竹北市有民眾昨天晚間7點左右，在嘉豐五路一段停車場遭到BB槍隨機攻擊。圖／取自chen0000__的Threads授權使用
新竹縣竹北市有民眾昨天晚間7點左右，在嘉豐五路一段停車場遭到BB槍隨機攻擊。圖／取自chen0000__的Threads授權使用

停車場

延伸閱讀

暴力討債闖新豐民宅 民沿路奔逃呼救 新湖警火速逮5嫌

影／好大膽！疑債務糾紛竟在警察局門前砸車 警逮3人

街頭驚魂！龜山男子持鐮刀當街亂舞 員警火速圍捕壓制奪刀

輪框磨地噴火花！失竊車國道狂飆20公里 國道警拔槍生擒醉漢

相關新聞

影／竹北驚傳隨機BB彈攻擊「亂槍掃射」連轟3車 警火速逮人

新竹縣竹北市有民眾昨天晚間7點左右，在嘉豐五路一段停車場遭到BB槍隨機攻擊車輛，警方趕赴現場發現，嫌犯先拍打車窗，待民眾搖下車窗後即朝車內射擊，隨後逃逸，警方又接獲有兩台小客車遭射擊，員警當場查獲犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈，全案移請新竹地檢署偵辦。

她承租台南安平透天民宅經營麻將職業賭場 過年期間撈一票

61歲張姓女子在農曆過年前夕，承租台南市安平區一間透天厝，趁賭客放假期間經營麻將職業賭場，藉此撈一票，過年期間生意果然絡繹不絕；警方蒐證數天，昨天在228假期破門攻堅，當場逮捕張女及賭客等9人，查扣賭資12萬餘元，詢後將張女依賭博罪移送偵辦。

執法風險 警因公受傷數 去年破千人

苗栗市鍾姓男子日前持刀攻擊警察，一名警員頭部因刀傷大量出血；去年十二月，蕭美琴副總統因公務及返回官邸，宜蘭及台北兩名警員...

警用槍去年達111件 多為「少壯派」

二○二二年台南兩警遭殺害震驚社會，時任內政部長徐國勇第一時間喊話警察緝凶要「大膽用槍」，警政署因此修改警械使用條例，放寬...

制服警察受傷頻率 高過刑警

警察因公受傷人數去年創新高，基層派出所員警指出，制服警察因路檢遇到醉漢攻擊、趕現場遇車禍，常因不可預期的因素受傷，但常見...

屏東7旬男倒臥路旁空地死亡 身旁竟有槍枝子彈警查來源

屏東縣萬丹鄉今天下午有一名男子被發現倒在一處空地，救護人員獲報到場後男子已經無生命跡象，警方則在現場找到一把槍枝及子彈，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。