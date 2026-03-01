聽新聞
0:00 / 0:00
影／竹北驚傳隨機BB彈攻擊「亂槍掃射」連轟3車 警火速逮人
新竹縣竹北市有民眾昨天晚間7點左右，在嘉豐五路一段停車場遭到BB槍隨機攻擊車輛，警方趕赴現場發現，嫌犯先拍打車窗，待民眾搖下車窗後即朝車內射擊，隨後逃逸，警方又接獲有兩台小客車遭射擊，員警當場查獲犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈，全案移請新竹地檢署偵辦。
有網友在社群平台Threads發文指出，昨天晚間7時30分，朋友將車停放在嘉豐五路一段停車場時，突遭男子敲窗。未料搖下車窗後，對方竟朝車內撒射一把BB彈，甚至持BB槍持續朝車窗射擊，嚇得當事人立即報警求助。
竹北分局六家所長鄭筆濃表示，警方獲報後立即趕赴現場，並擴大周邊搜尋。不久後又接獲通報，指復興五街某社區內有兩輛小客車遭射擊。員警循線鎖定涉案男子，當場將其查獲，並查扣BB槍3把及子彈。全案訊後依相關罪嫌移請新竹地方檢察署偵辦。
警方呼籲，民眾若遇可疑人士切勿與其發生衝突，應保持車門上鎖，並立即撥打110報案，以確保自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。