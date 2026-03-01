她承租台南安平透天民宅經營麻將職業賭場 過年期間撈一票

61歲張姓女子在農曆過年前夕，承租台南市安平區一間透天厝，趁賭客放假期間經營麻將職業賭場，藉此撈一票，過年期間生意果然絡繹不絕；警方蒐證數天，昨天在228假期破門攻堅，當場逮捕張女及賭客等9人，查扣賭資12萬餘元，詢後將張女依賭博罪移送偵辦。

台南市警第四分局育平派出所過年期間接獲永華路二段附近住戶投書檢舉，住家附近一處民宅疑似在春節期間，經營職業賭場，表面看似一般透天住家，實則出入複雜、妨害安寧；警方組成專案小組連日蒐證，經分析該場出入情形，研判事證明確，向法院聲請搜索票獲准。

警方在昨天228連續假期，等待時機破門攻堅，屋內張姓女負責人、另一名62歲張姓女工作人員及7名賭客（40歲至60歲間）全數遭逮，現場查扣賭資12萬餘元、賭具、監控用監視器等；警方查扣物證時，賭客連聲抱怨「放假玩個家庭麻將，不懂警察幹嘛要抓，吃飽太閒」。

警方調查，該賭場由張女承租，專供經營賭場使用，依麻將台數抽頭獲利，另「自摸」者抽600元，每次賭局大約抽頭1、2千元，並協助賭客購買飲料、餐點；詢問後，張女與其工作人員依刑法賭博罪移送台南地檢署偵辦，7名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

分局分局長廖水池呼籲，賭博行為不僅危害社會善良風俗，更常衍生暴力討債、詐欺等治安問題，不僅可能危害家庭和諧，也嚴重影響社會治安；警方將持續掃蕩轄區不法賭博場所，淨化居住環境。

