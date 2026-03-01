聽新聞
2年報警23次 婦告鄰太吵敗訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

陳姓婦人不滿樓上鄰居經常製造重物落地、撞擊、踱步及洗澡水聲，噪音影響作息與睡眠，二年報警達廿三次仍無解，自行在住處錄影蒐證，控易姓鄰居擾鄰，提排除侵害訴訟、求償一百萬元。新北地院勘驗，認為聲響傳送路徑非僅有上下垂直一途，且集合式大樓每層有三戶，無法證明噪音來自正上方，駁回告訴。

住在六樓的陳姓婦人認為七樓鄰居經常製造噪音，嚴重干擾她們生活，自二○二二年一月起至二○二四年三月，共報警廿三次，其中曾一個月內報警五、六次，醫院診斷她患有適應障礙症、失眠症或急性壓力症候群等身心病症。她身心俱疲，除提告求償，也請求禁止樓上鄰居在屋內製造噪音或其他擾鄰行為。

易姓鄰居反駁製造噪音，並指陳婦所提的錄音檔是她自行在住處攝錄，不能舉證聲音確實是樓上所製造、且達一般人所不能容忍的程度。

新北地院到場勘查，確認陳婦的住處為八層集合式住宅大樓社區，每層均有三戶，在七樓房屋內朝樓地板丟擲物品，雖然六樓房屋確能聽到聲響，但因聲響傳送路徑不僅有上下垂直路徑，也可能是東西橫向，且經建築結構體傳導後，聲音共振（放大）與聲音迷向（錯覺）情形更加顯著，無法排除建築結構體傳導的聲響因共振與迷向效應致生錯覺。

法官認為陳婦提供的錄音檔，僅能證明是在六樓住處內有聽聞聲響，但無從認定聲響是來自正上方七樓或易姓一家人所製造，遑論聲響極有可能是建築共振效應放大後的聲響。因無法還原原始聲響是否已達生活所不能容忍程度，新北地院判陳婦敗訴。

