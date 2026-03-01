聽新聞
制服警察受傷頻率 高過刑警

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆／台北報導

警察因公受傷人數去年創新高，基層派出所員警指出，制服警察因路檢遇到醉漢攻擊、趕現場遇車禍，常因不可預期的因素受傷，但常見的傷勢多不嚴重；偵查隊抓捕刑事犯罪嫌疑人前，多會有行動規畫，盡可能事前就控制狀況，受傷情形沒有制服警察多，但因對象多為凶狠的毒販或逃犯，一旦對方反抗，傷勢往往比較嚴重。

台北市陳姓派出所巡佐表示，制服警察常要路檢盤查、處理糾紛或交通車禍，常會遇到無法預期的狀況，例如叫醒路倒醉漢突然被「無差別攻擊」，攔查車輛遭駕駛逃逸衝撞，儘管有時會造成嚴重傷害，但大多數情況可能是擦挫傷、摔傷，傷勢並不嚴重。

另外，台灣的社會氛圍及長官要求，期許警察能夠快速介入現場，因此警察「自我期許」抓人要勇敢、執勤要迅速，不時就會發生警察趕赴現場時不慎車禍，萬一速度稍快，受傷就很嚴重。

台北市蔡姓刑警說，一般人認為刑警工作比較危險，但若是論受傷頻率，制服警察多過刑警，刑警要抓刑事犯罪嫌疑人前，通常會有計畫及策略，做到事前預防與控制，但反過來說，由於對象常是不想被抓的毒販或通緝犯，對方反抗時的手段就相形強烈。蔡說，同事就曾在抓捕毒販時，毒販趁機拿刀捅進腹部，想製造機會逃逸。

警界為提升基層警員執勤安全，近年來不斷配發新設備，除本來的警棍、警槍外，又加發如鋼叉、辣椒水、臂盾、電擊槍、防割衣等警械。陳姓巡佐表示，這些警械經過驗證可說有用，但因為日常執勤時攜帶不便，有時無用武之地。

警方如接獲有情緒異常的民眾鬧事，警員從派出所出發，可能就會帶上防割衣、電擊槍、臂盾、鋼叉等警械防身。

陳姓巡佐說，這些警械確實有效果，但警察更常遇到「巡邏時被通報去處理」，臨時狀況下根本不會穿防割衣，或帶臂盾、鋼叉等平常難以攜帶的物品，直接就趕赴現場，「既然沒有攜帶，當然也就沒用」。

