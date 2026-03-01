警用槍去年達111件 多為「少壯派」

二○二二年台南兩警遭殺害震驚社會，時任內政部長徐國勇第一時間喊話警察緝凶要「大膽用槍」，警政署因此修改警械使用條例，放寬限制。據統計，去年一整年，台灣警察用槍案件共計一一一件，其中警察在執行盤查時有五十五次用槍，約占全部用槍件數五成。

警政署統計，去年警察用槍場景，以執行盤查及刑案偵查為大宗，分占用槍案件的四成九與四成一；至於用槍的警察多為「少壯派」，其中廿六至卅歲的用槍警察有卅九人；卅一至卅五歲有卅八人，這兩個年齡段，合計超過所有用槍警察人數的五成。

去年有八人因警察用槍導致傷亡，其中犯罪嫌疑人或行為人受傷四人，用槍後導致嫌疑人死亡有四人，員警及第三人沒有傷亡紀錄。

台北市陳姓刑事警官感慨，過去警察用槍造成人命或財產損傷，時常遭輿論撻伐及長官責難，現在社會大眾較能接受警察開槍，是因為有太多的警察在現場傷亡，各界開始重視警察執勤的環境安全，說白了就是過去殉職的警察，拿命換來現今放寬的用槍限制。

陳姓警官說，雖然現在執勤時放寬用槍限制，但不代表警察就能濫用槍械，他也對下屬明言，警察用槍必須符合警械使用規範，只有在合法的前提下，該用槍時就用槍，才能保護民眾也保護自己。