執法風險 警因公受傷數 去年破千人
苗栗市鍾姓男子日前持刀攻擊警察，一名警員頭部因刀傷大量出血；去年十二月，蕭美琴副總統因公務及返回官邸，宜蘭及台北兩名警員在交管時，分別遭車輛撞擊受傷。警政署統計，去年警察執行勤務或因公受傷人數達一○七六人，平均每天近三名警察因工作受傷，為近年來新高。
不過統計數據並未區別傷勢輕重，基層員警認為制服警察常見的傷勢較不嚴重，而刑警追捕犯嫌前多有規畫，受傷機率沒有制服警察多，但一旦衝突傷勢恐嚴重。
根據統計，警察執行勤務被害成傷，或其他因公受傷的人數，過去多落在七百多人到八百多人間，但去年警察受傷人數卻創紀錄突破千人；過去六年，共有六名警察因公殉職，警察仍屬高風險職業。
鍾姓男子二月四日在南苗市場持摺疊刀，朱姓、李姓員警到場喝令制止無效，使用辣椒水仍遭反抗、拒捕，朱與鍾扭打時，頭部遭砍兩刀，血流如注，李朝鍾連開兩槍，其中一槍擊中他胸部，另一槍波及另名攤商，鍾送醫不治。
去年十二月，宜蘭林姓警員支援副總統維安勤務，執行交管時遭廂型車撞成重傷。不到一小時，副總統回到台北，負責開道的北市交通警察大隊大安分隊曾姓警員在建國南路、瑞安街巷口與車輛相撞，右手骨折。
新北市清水派出所前所長劉宗鑫，前年九月攔查女毒犯陳嘉瑩時，遭陳女駕車拖行撞擊護欄喪命。新北地院審理期間，劉的父母在法庭下跪，請求判處陳女最嚴厲之刑；新北地院國民法官庭上月判陳女死刑，家屬淚流滿面，向社會大眾鞠躬致謝。
除了劉宗鑫，過去六年還有新北樹林分局楊庭豪，台南二分局凃明誠、曹瑞傑，基隆三分局蘇昱鴻，新北三重分局黃瑋震等五人因公殉職。至於執行職務時因意外、疾病或特定危險，例如值班時過勞猝死、巡邏車禍或訓練意外等其他因公死亡人數，六年來共有四十二人。
警察執勤，過去被批評「不敢用槍」，二○二二年修正警械使用條例明確用槍規範；警政署近年投入經費建置情境模擬射擊場與延展實境練系統，強化員警在突發事件中的應變與判斷能力，同時更新防護背心、反切割手套、電擊器及警用攝影設備等執勤裝備，希望提升第一線防護能力。
