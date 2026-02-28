快訊

挪威主權基金去年大賺沒說的真相 台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

獨／酬勞僅500元 周蕙認了拍這部限制級影片：拜託大家別去找

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東7旬男倒臥路旁空地死亡 身旁竟有槍枝子彈警查來源

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣萬丹鄉今天下午有一名男子被發現倒在一處空地，救護人員獲報到場後男子已經無生命跡象，警方則在現場找到一把槍枝及子彈，初步未發現有打鬥或外力介入情形，已進行後續採證及相驗作業，釐清男子死因及詳細案情。

屏東警局今天下午3時許接獲通報，萬丹鄉成功街二段有民眾倒在一處空地，救護人員到場時已無生命跡象。警方立即封鎖現場，經調查死者為約73歲的柯姓男子，初步未發現打鬥或外力介入情形，但在現場發現一把槍枝及子彈。

警方已報請屏東地檢署檢察官相驗，後續由鑑識人員進行採證、鑑驗及相關比對作業，將針對現場跡證及槍枝來源進行調查，釐清男子死因及詳細案情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屏東縣萬丹鄉今天下午有一名男子倒臥空地，救護人員獲報到場後發現男子已經無生命跡象，警方到場找到一把槍枝及子彈。圖／警方提供
屏東縣萬丹鄉今天下午有一名男子倒臥空地，救護人員獲報到場後發現男子已經無生命跡象，警方到場找到一把槍枝及子彈。圖／警方提供

屏東 槍枝

延伸閱讀

北市醫美診所槍擊案…明仁會槍手身揹4條刑案 法院裁定羈押禁見

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

基隆警近2年外縣市及網路查獲槍械占8成3 治安相對平穩

「太平茶行」槍擊案目擊者：嫌犯打完彈匣再換一個 子彈用完才離開

相關新聞

屏東7旬男倒臥路旁空地死亡 身旁竟有槍枝子彈警查來源

屏東縣萬丹鄉今天下午有一名男子被發現倒在一處空地，救護人員獲報到場後男子已經無生命跡象，警方則在現場找到一把槍枝及子彈，...

影／無照男吸毒自摔躲超商 竟反問警車「誰家的」遭大外割制伏送辦

桃園無照黃姓男子昨深夜騎車外出，卻在桃園區東國街自摔後躲進超商，桃園警分局武陵派出所員警獲報到場，神情恍惚的黃男不僅答非...

無業男進口和簽收近百公斤高純度毒品原料被逮 判徒刑7年

彰化縣楊姓男子向中國大陸不詳買家毒品「喵喵」原料，以大木桶袋子的名義申請進口，我國海關人員察覺桶子有異，抽驗檢出毒品成分...

到桃園虎頭山區埋大麻包裹 越籍逃逸外勞被判3年徒刑

1名越南籍逃逸移工接受臉書網友的友人指示，接收從國外寄來的大麻，被警方查獲並替換外觀類似大麻的植物，利用不知情的他到山區...

北市醫美診所槍擊案…明仁會槍手身揹4條刑案 法院裁定羈押禁見

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被槍手開槍擊中腿部，台北市刑大查出槍手是竹聯幫明仁會成員林于翔，...

毒品通緝犯遇中壢警攔查拒停車 警包抄成功阻卻逮人

桃園市中壢警方今天下午攔查一輛違規右轉自小客車，駕駛人竟不停車，警方追趕並呼叫線上警網圍捕，最後在青埔地區以兩輛警車擋住...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。