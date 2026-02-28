聽新聞
0:00 / 0:00
屏東7旬男倒臥路旁空地死亡 身旁竟有槍枝子彈警查來源
屏東縣萬丹鄉今天下午有一名男子被發現倒在一處空地，救護人員獲報到場後男子已經無生命跡象，警方則在現場找到一把槍枝及子彈，初步未發現有打鬥或外力介入情形，已進行後續採證及相驗作業，釐清男子死因及詳細案情。
屏東警局今天下午3時許接獲通報，萬丹鄉成功街二段有民眾倒在一處空地，救護人員到場時已無生命跡象。警方立即封鎖現場，經調查死者為約73歲的柯姓男子，初步未發現打鬥或外力介入情形，但在現場發現一把槍枝及子彈。
警方已報請屏東地檢署檢察官相驗，後續由鑑識人員進行採證、鑑驗及相關比對作業，將針對現場跡證及槍枝來源進行調查，釐清男子死因及詳細案情。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。