屏東7旬男倒臥路旁空地死亡 身旁竟有槍枝子彈警查來源

屏東縣萬丹鄉今天下午有一名男子被發現倒在一處空地，救護人員獲報到場後男子已經無生命跡象，警方則在現場找到一把槍枝及子彈，初步未發現有打鬥或外力介入情形，已進行後續採證及相驗作業，釐清男子死因及詳細案情。

屏東警局今天下午3時許接獲通報，萬丹鄉成功街二段有民眾倒在一處空地，救護人員到場時已無生命跡象。警方立即封鎖現場，經調查死者為約73歲的柯姓男子，初步未發現打鬥或外力介入情形，但在現場發現一把槍枝及子彈。

警方已報請屏東地檢署檢察官相驗，後續由鑑識人員進行採證、鑑驗及相關比對作業，將針對現場跡證及槍枝來源進行調查，釐清男子死因及詳細案情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980