影／無照男吸毒自摔躲超商 竟反問警車「誰家的」遭大外割制伏送辦

桃園無照黃姓男子昨深夜騎車外出，卻在桃園區東國街自摔後躲進超商，桃園警分局武陵派出所員警獲報到場，神情恍惚的黃男不僅答非所問，竟問外面警車「誰家的」，送醫時企圖溜走，因尿液篩檢呈毒品陽性反應，警方當場以大外割強勢壓制逮捕移送法辦。

桃園分局說，武陵所昨晚11時接獲報案，表示東國街發生機車自摔事故。員警迅速趕抵現場，經熱心民眾指引，發現自摔的36歲黃姓男子竟然神色慌張地躲進路旁超商內。當員警將他帶回事故現場釐清案情時，黃男表現極度異常，不僅對自摔過程支吾其詞，甚至還指著路旁的巡邏警車反問員警「這車是誰家的？」荒謬行徑讓員警傻眼。

員警隨即協助將黃男送醫檢查，沒想到黃男醫院內突然情緒失控，還企圖趁隙溜走，遭員警攔阻，竟出手推擠員警，現場氣氛一度緊張；經實施快篩，結果顯示黃的尿液呈現毒品陽性反應、證實毒駕，當下立刻逮捕，面對黃強力反抗，員警果斷使出柔道技「大外割」將他摔倒在地，並迅速上銬壓制。

武陵所副所長吳建葦指出，黃男因精神恍惚、言語邏輯混亂，甚至連身分證號碼都說錯，引起員警高度懷疑；提醒民眾，吸毒後駕車嚴重威脅民眾生命安全，桃園分局自年初迄今已查獲39件毒駕案，將持續擴大執法力度，嚴查毒駕行為，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法，以免造成不可挽回的悲劇。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885