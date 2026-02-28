無業男進口和簽收近百公斤高純度毒品原料被逮 判徒刑7年

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣楊姓男子向中國大陸不詳買家毒品「喵喵」原料，以大木桶袋子的名義申請進口，我國海關人員察覺桶子有異，抽驗檢出毒品成分，轉交調查單位查辦。彰化縣調查處待貨物寄到時打電話給楊男確認是收件人。彰化地方法院依犯運輸第四級毒品罪，判處楊男有期徒刑7年。可上訴。

判決書指出，楊男在民國113年向中國大陸訂購100瓶「1-甲基苯基-1-丙酮」，委託不知情的貿易公司以進口快遞貨物，用大木桶包裝袋名義申報進口，經由香港轉運來台，在台北海關被察覺桶子內容物有異，抽驗檢出是製造毒品喵喵的原料「1-甲基苯基-1-丙酮」。

台北海關函請調查局桃園市調查處調查，再轉由彰化縣調查處。彰化縣調查處在毒品經貨車配送到楊男位在彰化縣花壇鄉住處時，打電話給楊男確認貨物收件人，楊男接電話，調查處人員在他簽收毒品貨物後進行逮捕，當場扣得毒品貨物包裹5箱、毒品共計100瓶及1支行動電話和簽收單。

彰化地院審酌，楊男自香港地區轉運毒品100瓶入境，嚴重打擊國內反毒政策執行成效，又跨境運毒行為除助長毒品跨區交易，亦助長毒品流通，這案運輸、私運的毒品純質淨重高達97.3646公斤，若製成各級毒品流入市面，將嚴重戕害國民身心健康，並間接誘發其他各種犯罪，危害社會治安甚鉅，被告實值非難，幸毒品被攔截，復審酌楊男在院審時終能坦承犯行，尚見悔意，並考量犯罪動機、智識程度、無業。家庭經濟狀況貧困等一切情狀，量處如處文所示之刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化地方法院判處自境外進口製造毒品原料的楊姓男子有期徒刑7年。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處自境外進口製造毒品原料的楊姓男子有期徒刑7年。記者簡慧珍／攝影

