到桃園虎頭山區埋大麻包裹 越籍逃逸外勞被判3年徒刑

1名越南籍逃逸移工接受臉書網友的友人指示，接收從國外寄來的大麻，被警方查獲並替換外觀類似大麻的植物，利用不知情的他到山區埋毒包，藉此「釣」出前往挖毒包的藥頭等人。彰化地方法院依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，判處這名逃逸移工有期徒刑3年，服刑滿期或赦免後驅逐出境。

判決書指出，這名越南籍逃移工去年8月接受臉書網友的友人（犯行審理中）指示，接收10包從馬來西亞寄來的大麻植物包裹，警方接到情資攔截包裹並替換成不具毒性、外觀類似大麻的植物包裹。這名外勞不知大麻被掉包，從桃園市搭計程車到彰化市中央路郵局領包裹，同日返回桃園，用黑色塑膠袋包裝包裹後放住處門口雜物堆掩藏。

這名逃逸移工翌日凌晨帶毒包，找另一名越籍外勞（犯行審理中）開車到桃園市某環保公園，他下車步行到虎頭山區埋毒包，事後獲折合新台幣1萬8千元的1萬5千越南盾作為報酬，當司機的越籍外移拿到5千元新台幣。警方循線逮捕他們二人，及前往挖毒包的藥頭、吸毒等多人。

這名逃逸移工在院審時供稱，他是逃逸移工，因為找不到新的雇主，所以逃逸等語。

彰化地院審酌，越籍逃逸移工明知大麻是我國公告的毒品，戕害國人身心健康，危害匪淺，竟僅圖謀私利，與開車的越籍外勞、臉書網友的台籍友人共同運輸大麻入境，驗餘淨重仍有4920.50公克，數量甚多，犯罪情節不輕，自應予嚴正譴責，並衡酌越籍逃逸移工坦承犯行的犯後態度、犯罪動機、目的、生活狀況及智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885