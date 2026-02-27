快訊

北市醫美診所槍擊案…明仁會槍手身揹4條刑案 法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被槍手開槍擊中腿部，台北市刑大查出槍手是竹聯幫明仁會成員林于翔，在嘉義阿里山1家民宿將其拘捕到案，由於林男被捕時身上帶有護照，且犯後總共變裝9次，台北地檢署認為林男涉犯重罪，且有逃亡及串滅證之虞，今天凌晨向法院聲押禁見，法院晚間裁准羈押。

據了解，23歲的林于翔年紀輕輕就涉及多起刑案，他除犯下仁愛路醫美診所槍擊案外，身上還有殺人未遂、槍砲、偽造文書3起案件，他落網當天，正巧也是該起殺人未遂案開庭日，但因涉槍擊被拘提，無法前往開庭。

據調查，林于翔落網時態度相當不配合，總共做了4份筆錄，他不僅否認開槍，對於犯案動機、槍枝來源也推稱「不清楚」、「忘記了」，以致前面3份製作的筆錄徒勞無功，直到辦案人員表示，若有必要，不排除會去搜索他祖母住處時，他才稍稍卸下心房，願意交代「動機」與槍枝管道。

據林于翔供稱，犯案動機是因被害人跟他陳姓女友有曖昧，他曾看過兩人走在一起，因吃醋不爽才對蕭男開槍，但此說法未獲採信。至於槍枝來源，他說是一名「過世友人」寄放，犯案就搭計程車到北投焚化爐附近丟棄槍枝。

對於是否為竹聯幫明仁會成員，林于翔也否認參加幫派，他說因曾陪同明仁會友人參加黑幫大哥葬禮，可能因此被警方蒐證，被認為與明仁會有關。

檢警追查，林于翔犯案前幾天多次前往竹南一間超商，還有內湖河堤邊，密集與綽號「水哥」的友人林子博、吳浩源碰面，過程中林子博有交付一包「紅色紙袋」給林于翔，警方懷疑裡面是槍枝。不過，林于翔否認紙袋裡有槍，供稱兩人有債務糾紛，適逢要過年，所以才見面聊還錢的事。

警方調查，林于翔犯案後曾搭高鐵輾轉前往屏東，疑似想潛逃出境，之後又轉往嘉義阿里山，花了2700百元租民宿，警方到阿里山破門攻堅時，林于翔正呼呼大睡，背包裡被搜出一本護照及2萬餘元現金。

警方詢問林于翔去屏東是否要潛逃？他供稱是去玩樂，專案小組又問為何要去阿里山？他則回答「因為要去看日出」，說詞避重就輕，疑點重重，檢方將追查幕後藏鏡人。

據了解，農曆除夕當天林于翔因持有槍械，開車行經南投時被警方查獲，當時還拿假身分證企圖頂包，但仍被警方識破，南投地檢署依槍砲罪命他3萬元交保，保釋金還是找吳浩源籌借，沒想到事隔5天，又發生槍擊案。

警方同步逮捕4名疑接應林于翔同夥，檢方依槍砲罪命林子博30萬交保、彭文德、石佳和、吳浩源各以15萬交保，4人均限制出境出海、實施科技監控。

台北地檢署偵辦仁愛路醫美診所槍擊案，檢方聲押禁見槍手林于翔（中）獲准。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦仁愛路醫美診所槍擊案，檢方聲押禁見槍手林于翔（中）獲准。記者黃義書／攝影

槍枝 阿里山 明仁會

