毒品通緝犯遇中壢警攔查拒停車 警包抄成功阻卻逮人

桃園市中壢警方今天下午攔查一輛違規右轉自小客車，駕駛人竟不停車，警方追趕並呼叫線上警網圍捕，最後在青埔地區以兩輛警車擋住該車，強力執法把男駕駛人拖下車，發現男子不但是毒品通緝犯，車上還有些許毒品，全案擴大追查中。

中壢區民眾把部分影片po在網路平台，顯示該車原本在中壢派出所轄區違規，巡邏員警發現後示警要求停車受檢，駕駛人卻加速逃逸，警方一路追到青埔派出所轄區，最後與前來支援的警網兩輛警車包抄攔下車輛，但駕駛人拒絕下車，還踩油門想鑽空隙離開，員警立即反制強力打開車門，用警棍猛敲車迫使駕駛人不敢再移動車輛，最後把人拉出車外壓制和逮捕。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885