快訊

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

毒品通緝犯遇中壢警攔查拒停車 警包抄成功阻卻逮人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢警方今天下午攔查一輛違規右轉自小客車，駕駛人竟不停車，警方追趕並呼叫線上警網圍捕，最後在青埔地區以兩輛警車擋住該車，強力執法把男駕駛人拖下車，發現男子不但是毒品通緝犯，車上還有些許毒品，全案擴大追查中。

中壢區民眾把部分影片po在網路平台，顯示該車原本在中壢派出所轄區違規，巡邏員警發現後示警要求停車受檢，駕駛人卻加速逃逸，警方一路追到青埔派出所轄區，最後與前來支援的警網兩輛警車包抄攔下車輛，但駕駛人拒絕下車，還踩油門想鑽空隙離開，員警立即反制強力打開車門，用警棍猛敲車迫使駕駛人不敢再移動車輛，最後把人拉出車外壓制和逮捕。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中壢警方強力攔下車輛逮捕毒品通緝犯。圖／民眾提供
中壢警方強力攔下車輛逮捕毒品通緝犯。圖／民眾提供

中壢 毒品 青埔

延伸閱讀

影／桃園中壢廂型車路口逆向左轉 無視機車騎士摔車...跑了

影／車手搶奪面交女220萬往南逃逸 1小時後湖口休息站加油被逮

大量遊民群聚引憂！中壢中正公園環境改善工程 估明年竣工

國1中壢段5車連環撞！小客車翻覆、輪胎噴飛6傷送醫

相關新聞

毒品通緝犯遇中壢警攔查拒停車 警包抄成功阻卻逮人

桃園市中壢警方今天下午攔查一輛違規右轉自小客車，駕駛人竟不停車，警方追趕並呼叫線上警網圍捕，最後在青埔地區以兩輛警車擋住...

影／台中驚傳亂棍圍毆討債...他哀嚎「腳要斷了」 5惡煞半夜全落網

台中市南屯區昨晚傳出打人糾紛，民眾目擊一處停車場內聚集4、5人，分別持長棍、球棒朝1名男子痛毆，打到不斷發出「鏗鏗、鏘鏘...

影／車手搶奪面交女220萬往南逃逸 1小時後湖口休息站加油被逮

新北市林姓女子前天與劉姓車手在汐止火車站相約面交220萬元，突遭林姓車手動手搶奪，隨即駕車逃1小時至國道1號湖口休息站加...

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝 北檢聲押禁見

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手開槍擊中腿部，北市刑大查出槍手是竹聯幫明仁會成員林于翔...

高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護

明天適逢228三天連假，高鐵和台鐵的文字客服卻連兩天收到不明人士以文字方式恐嚇「想要殺人」、「要放炸彈」，鐵路警察接獲報...

台北市醫美診所槍擊…竹聯明仁會槍手落網 移送北檢畫面曝光

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手開槍擊中腿部，台北市刑大深入調查，追出槍手是竹聯幫明仁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。