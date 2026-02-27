聽新聞
0:00 / 0:00

北市醫美診所槍擊案…槍手曾有殺人未遂前科 遭裁准羈押禁見

中央社／ 台北27日電

北檢偵辦北市醫美診所負責人槍傷案，今天聲押禁見槍手林姓男子。台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，裁准羈押禁見。

台北地院表示，林男所涉罪嫌包含重罪，且犯罪情節重大，嚴重影響社會治安，關於本案的參與者、槍彈來源、動機、過程、細節等，尚有諸多疑點仍待檢察官進一步調查釐清，而且現仍有可能的共犯未到案。

北院表示，為兼顧國家刑事司法權有效行使，本件仍在偵查階段，除羈押外，並無其他對林男人身自由侵害較小的手段，以確保林男不會逃亡、滅證、勾串、反覆實行犯罪，而有羈押必要，因此裁定羈押並禁止接見、通信。

台北市大安區仁愛路四段某間醫美診所於21日發生槍擊案，造成蕭姓負責人右小腿中彈受傷，槍手犯案後逃逸，引發各界關注。

台北市警察局刑事警察大隊昨天舉行破案記者會對外說明，槍手23歲林姓男子為竹聯幫仁堂成員，曾有殺人未遂前科，在犯案前後變裝11次且南下逃逸，警方調閱逾5000支監視器和出動800警力，昨晨在嘉義阿里山將林男拘提到案並逮捕6名共犯。

台北地檢署檢察官複訊後，今天清晨對林姓槍手聲押禁見，4名被告各以新台幣15萬元或30萬元交保，並限制出境出海，施以電子監控；另2人請回。

台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，裁准羈押禁見。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，裁准羈押禁見。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

北市 警察 醫美

延伸閱讀

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝 北檢聲押禁見

台北市醫美診所槍擊…竹聯明仁會槍手落網 移送北檢畫面曝光

醫美診所槍手逃亡700公里逮捕到案 送北檢複訊

北市醫美診所槍擊案槍手11次變裝 攜名牌球鞋逃亡超過700公里

相關新聞

北市醫美診所槍擊案…明仁會槍手身揹4條刑案 法院裁定羈押禁見

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被槍手開槍擊中腿部，台北市刑大查出槍手是竹聯幫明仁會成員林于翔，...

毒品通緝犯遇中壢警攔查拒停車 警包抄成功阻卻逮人

桃園市中壢警方今天下午攔查一輛違規右轉自小客車，駕駛人竟不停車，警方追趕並呼叫線上警網圍捕，最後在青埔地區以兩輛警車擋住...

影／台中驚傳亂棍圍毆討債...他哀嚎「腳要斷了」 5惡煞半夜全落網

台中市南屯區昨晚傳出打人糾紛，民眾目擊一處停車場內聚集4、5人，分別持長棍、球棒朝1名男子痛毆，打到不斷發出「鏗鏗、鏘鏘...

影／車手搶奪面交女220萬往南逃逸 1小時後湖口休息站加油被逮

新北市林姓女子前天與劉姓車手在汐止火車站相約面交220萬元，突遭林姓車手動手搶奪，隨即駕車逃1小時至國道1號湖口休息站加...

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝 北檢聲押禁見

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手開槍擊中腿部，北市刑大查出槍手是竹聯幫明仁會成員林于翔...

高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護

明天適逢228三天連假，高鐵和台鐵的文字客服卻連兩天收到不明人士以文字方式恐嚇「想要殺人」、「要放炸彈」，鐵路警察接獲報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。