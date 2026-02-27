快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中驚傳亂棍圍毆討債...他哀嚎「腳要斷了」 5惡煞半夜全落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區昨晚傳出打人糾紛，民眾目擊一處停車場內聚集4、5人，分別持長棍、球棒朝1名男子痛毆，打到不斷發出「鏗鏗、鏘鏘」聲響，被害人痛苦哀嚎「拜託聽我解釋」、「腳要斷了！」警方今凌晨3點逮到林姓男子為首5人，初步釐清雙方債務糾紛，依傷害罪嫌送辦。

有民眾目擊，一群4、5人男子昨晚9點多圶南屯區大墩十二街停車場，下車後持長棍、球棒圍繞一男子，對他一頓圍毆、亂棍猛K。被害人痛到倒地蜷縮哀嚎，不斷求饒說「拜託你們聽我解釋」、「我腳要被打斷了」、「打死人了！」畫面上傳網路引發熱議。

台中第四分局表示，昨晚9點多獲報大墩十二街、大光路口有打架滋事案，警方趕往現場時已無衝突，僅剩渾身傷的蕭姓男子（31歲）留在現場。

警方初步了解，蕭男疑因與其他人有金錢、債務糾紛，遭林姓男子（20歲）為首等5人到場堵人，並持棍棒毆打，造成蕭臉部擦傷、四肢擦挫傷，送往林新醫院治療所幸無生命危險。

警方指出，隨即成立專案小組追查，今凌晨3點多迅速陸續查獲林姓、陳姓、黃姓、吳姓及何姓等一共5人到案，全部依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌嚴懲，送台中地檢署偵辦。

警方到場時僅剩被害人在場，今凌晨3點陸續抓到動手的林姓男子等5人。記者曾健祐／翻攝
警方到場時僅剩被害人在場，今凌晨3點陸續抓到動手的林姓男子等5人。記者曾健祐／翻攝

延伸閱讀

台北市醫美診所槍擊…竹聯明仁會槍手落網 移送北檢畫面曝光

北市醫美診所槍擊案槍手11次變裝 攜名牌球鞋逃亡超過700公里

雙北娃娃機大盜持萬能鑰匙「10秒就得手」 犯案近30件落網遭收押

初五北市醫美診所槍擊案槍手 今晨阿里山民宿落網

相關新聞

九州博弈瓦解賭風未歇 高雄博弈機房擁槍2月洗錢上億

檢、警、調單位查緝網路博弈集團，其中九州博弈集團瓦解後，網路博弈仍未歇。刑事局查獲陸姓男子涉嫌經營博弈網站，發覺他唯恐出...

影／車手搶奪面交女220萬往南逃逸 1小時後湖口休息站加油被逮

新北市林姓女子前天與劉姓車手在汐止火車站相約面交220萬元，突遭林姓車手動手搶奪，隨即駕車逃1小時至國道1號湖口休息站加...

影／台中驚傳亂棍圍毆討債...他哀嚎「腳要斷了」 5惡煞半夜全落網

台中市南屯區昨晚傳出打人糾紛，民眾目擊一處停車場內聚集4、5人，分別持長棍、球棒朝1名男子痛毆，打到不斷發出「鏗鏗、鏘鏘...

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝 北檢聲押禁見

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手開槍擊中腿部，北市刑大查出槍手是竹聯幫明仁會成員林于翔...

高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護

明天適逢228三天連假，高鐵和台鐵的文字客服卻連兩天收到不明人士以文字方式恐嚇「想要殺人」、「要放炸彈」，鐵路警察接獲報...

台北市醫美診所槍擊…竹聯明仁會槍手落網 移送北檢畫面曝光

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手開槍擊中腿部，台北市刑大深入調查，追出槍手是竹聯幫明仁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。