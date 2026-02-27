影／台中驚傳亂棍圍毆討債...他哀嚎「腳要斷了」 5惡煞半夜全落網

台中市南屯區昨晚傳出打人糾紛，民眾目擊一處停車場內聚集4、5人，分別持長棍、球棒朝1名男子痛毆，打到不斷發出「鏗鏗、鏘鏘」聲響，被害人痛苦哀嚎「拜託聽我解釋」、「腳要斷了！」警方今凌晨3點逮到林姓男子為首5人，初步釐清雙方債務糾紛，依傷害罪嫌送辦。

有民眾目擊，一群4、5人男子昨晚9點多圶南屯區大墩十二街停車場，下車後持長棍、球棒圍繞一男子，對他一頓圍毆、亂棍猛K。被害人痛到倒地蜷縮哀嚎，不斷求饒說「拜託你們聽我解釋」、「我腳要被打斷了」、「打死人了！」畫面上傳網路引發熱議。

台中第四分局表示，昨晚9點多獲報大墩十二街、大光路口有打架滋事案，警方趕往現場時已無衝突，僅剩渾身傷的蕭姓男子（31歲）留在現場。

警方初步了解，蕭男疑因與其他人有金錢、債務糾紛，遭林姓男子（20歲）為首等5人到場堵人，並持棍棒毆打，造成蕭臉部擦傷、四肢擦挫傷，送往林新醫院治療所幸無生命危險。