聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中驚傳亂棍圍毆討債...他哀嚎「腳要斷了」 5惡煞半夜全落網
台中市南屯區昨晚傳出打人糾紛，民眾目擊一處停車場內聚集4、5人，分別持長棍、球棒朝1名男子痛毆，打到不斷發出「鏗鏗、鏘鏘」聲響，被害人痛苦哀嚎「拜託聽我解釋」、「腳要斷了！」警方今凌晨3點逮到林姓男子為首5人，初步釐清雙方債務糾紛，依傷害罪嫌送辦。
有民眾目擊，一群4、5人男子昨晚9點多圶南屯區大墩十二街停車場，下車後持長棍、球棒圍繞一男子，對他一頓圍毆、亂棍猛K。被害人痛到倒地蜷縮哀嚎，不斷求饒說「拜託你們聽我解釋」、「我腳要被打斷了」、「打死人了！」畫面上傳網路引發熱議。
台中第四分局表示，昨晚9點多獲報大墩十二街、大光路口有打架滋事案，警方趕往現場時已無衝突，僅剩渾身傷的蕭姓男子（31歲）留在現場。
警方初步了解，蕭男疑因與其他人有金錢、債務糾紛，遭林姓男子（20歲）為首等5人到場堵人，並持棍棒毆打，造成蕭臉部擦傷、四肢擦挫傷，送往林新醫院治療所幸無生命危險。
警方指出，隨即成立專案小組追查，今凌晨3點多迅速陸續查獲林姓、陳姓、黃姓、吳姓及何姓等一共5人到案，全部依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌嚴懲，送台中地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。