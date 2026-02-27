聽新聞
影／車手搶奪面交女220萬往南逃逸 1小時後湖口休息站加油被逮
新北市林姓女子前天與劉姓車手在汐止火車站相約面交220萬元，突遭林姓車手動手搶奪，隨即駕車逃1小時至國道1號湖口休息站加油時，由國道警察協助攔查並通報汐止警方依法逮捕劉姓車手、林男及開車接應王女，查扣贓款、毒品，警詢後依搶奪、詐欺及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。
新北市汐止警方本月25日下午1時許獲報，汐止火車站前發生搶奪案，員警迅速到場了解。警方調查，70歲林姓女子誤信詐騙集團投資話術，與劉姓車手（36歲）相約在火車站前面交220萬元，正與劉姓車手面交時，林姓男子（30歲）突然動手搶奪林女裝有現金的背包，隨後劉姓車手與林男一同搭乘接應車輛逃逸。
汐止警分局立即成立專案小組循線追查並通報協尋犯嫌作案用車輛，案發1小時於下午2時許，發現犯嫌車輛出現在國道1號新竹湖口休息區，立即通報國道公路警察前往服務區協助探攔查，果真在休息區加油站內發現正在加油的犯嫌車輛。
國道警察立即上前攔查逮捕主嫌劉姓車手、林男及開車接應的王姓女子（26歲），車內起獲被害人背包、贓款、依托咪酯及安非他命等毒品，警詢後依搶奪等罪嫌移送士林地檢署偵辦。被害林女疑陷投資詐欺案部分，汐止警方將持續溯源、擴大追查幕後詐騙集團。
