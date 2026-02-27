北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝 北檢聲押禁見

台北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手開槍擊中腿部，北市刑大查出槍手是竹聯幫明仁會成員林于翔，昨天凌晨在阿里山1家民宿將其拘捕到案。林男供稱，犯案動機是因被害人跟他女友有曖昧，心情不爽才開槍，但說詞未獲採信；台北地檢署認為林男涉犯殺人未遂重罪，且有逃亡之虞，向法院聲押禁見。

警方同步逮捕4名疑接應林于翔的同夥，檢方複訊後依槍砲罪命男子林子博30萬交保；彭文德、石佳和、吳浩源各15萬交保，4人均限制出境出海、實施科技監控。

23歲的林于翔是台北人，農曆除夕當天才因持有槍械，在南投被警方查獲，南投地檢署當時命其3萬元交保，保釋金是還是向吳浩源借貸，沒想到林于翔才交保不久，大年初五又犯下醫美診所槍擊案。

由於此案發生在過年期間，引發警政高層重視，林于翔等人落網後，包括台北市警察局長林炎田、台北市刑大大隊長丁靖都親自坐鎮，希望突破線索追出幕後影武者。林于翔供稱，他曾看過女友與被害人走在一起，懷疑兩人有曖昧互動，因醋勁大發，所以才開槍警告。

檢警清查，蕭姓男子與林于翔的女友根本不認識，認為他只是隨便交代動機。檢警追查金流，發現他與林子博之間有不明金流往來，但林男供稱只是普通借貸債務，與槍擊案無關。

至於槍枝來源，林于翔說是名過世友人寄放，犯案後已丟棄在北投，檢警將依據林男的說詞尋找槍枝。林男所稱的過世友人，檢警清查姓名後，發現根本是胡亂編造。

據了解，吳浩源過去曾涉入一起虛擬貨幣投資洗錢案，被檢方逮捕交保，他案發前一晚曾與林于翔碰面，檢警認為他對案情知悉，因此拘提到案釐清，但他否認參與槍擊，事後也未提供資金與物品，其他3人在案發前與林男也有密集接觸。