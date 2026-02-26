高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護
明天適逢228三天連假，高鐵和台鐵的文字客服卻連兩天收到不明人士以文字方式恐嚇「想要殺人」、「要放炸彈」，鐵路警察接獲報案，雖未說明地點和時間，立刻動員通報各單位，加強警力在車站巡查，經調查沒有發現可疑物，鐵警仍將在228三天連假加強安全維護，並由刑大將追查IP來源。
鐵警指出，昨天下午2點多和今天早上11點多，接獲高鐵、台鐵通報，稱有民眾用文字客服進線，卻對客服機器人留言數十次，稱要殺人和放炸彈，客服機器人因為收到關鍵字無法回應，立刻轉由客服人員接線，孰料對方隨即掛斷。
鐵警表示，事發後已加強各駐警車站警戒，並針對垃圾桶、廁所、置物櫃等區域執行巡檢安維工作，另外刑大也組成專案小組偵辦，目前研判2者為同一人，將追查IP來源。
