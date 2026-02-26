台北市醫美診所槍擊…竹聯明仁會槍手落網 移送北檢畫面曝光

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北市仁愛路1間醫美診所，大年初五開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手開槍擊中腿部，台北市刑大深入調查，追出槍手是竹聯幫明仁會成員林于翔，專案小組鎖定其行蹤在阿里山1家民宿，今天凌晨破門逮人，林男原本在呼呼大睡，直到被警方破門才聲驚醒，警方也逮捕6名接應同夥，晚間陸續移送台北地檢署複訊，預料槍手將被聲請羈押禁見。

警方調查，23歲的槍手林于翔是台北人，原本跟女友住在大同區，犯案前幾天先離開同居處，初五當天他提前3個多小時，先到仁愛路醫美診所外埋伏，見蕭姓負責人現身，旋即朝著他腿部連開3槍，作案後逃逸。

專案小組追查林于翔動線，發現林男在犯案前後陸續跟彭姓、林姓、吳姓等6名同夥接頭，這些人疑提供逃亡所需的資金與物品，警方循線逮捕6人到案。

據了解，林于翔與共犯落網後對相關案情、開槍動機均避重就輕，也拒交代槍枝來源，林男移送複訊時未發一語，研判幕後有人教唆犯案，檢警將持續深入追查幕後藏鏡人，釐清開槍動機，案情持續延燒。

台北市仁愛路醫美診所蕭姓負責人大年初五遭槍擊，北市刑大逮捕槍手林于翔（中）到案，晚間移送北檢複訊。記者黃義書／攝影
台北市仁愛路醫美診所蕭姓負責人大年初五遭槍擊，北市刑大逮捕槍手林于翔（中）到案，晚間移送北檢複訊。記者黃義書／攝影

