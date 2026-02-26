醫美診所槍手逃亡700公里逮捕到案 送北檢複訊

台北市某醫美診所初五開工日進行團拜時，蕭姓負責人遭槍手埋伏射擊小腿受傷，台北市刑大警方追緝數日，凌晨在阿里山逮捕23歲林姓槍手後，陸續再逮捕6名提供交通工具、接應藏匿的共犯。晚間偵訊送台北地檢複訊。

林姓槍手疑有竹聯幫明仁會背景行動縝密，槍手案後未在台北市藏匿，數度度變裝，犯案後徒步、搭乘台鐵、計程車，流竄到中南，逃亡路程超過7百公里。其間也變換交通工具數10次，更是在逃亡期間9度變裝，最後搭乘計程車下榻阿里山一處民宿。