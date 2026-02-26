楠梓科技大廠驚傳情殺 女保全值勤中遭男友持刀砍傷

高雄楠梓科技產業園區一名在某科技大廠擔任保全的黃姓女子，疑因與李姓男友協議分手不成引發口角，李男竟於前天深夜持新買的水果刀闖入廠區值班室，對黃女揮刀猛砍，造成黃女身中3刀。經警方追緝，已將李男逮捕歸案聲押獲准。

據了解，被害的黃姓女子（55歲）與凶嫌李姓男子為情侶關係，近期兩人感情生變、商談分手，24日晚間，李男在酒後撥打電話給正在上班的黃女，雙方在電話中再度爆發激烈爭執，李男疑似不滿分手要求，在酒精催化下情緒失控，竟於深夜11時許前往知名雜貨連鎖五金百貨購買水果刀，隨後騎乘機車直衝黃女任職的科技大廠。

李男抵達現場後，趁黃女值勤不備，持刀朝其頭部、胸部及手部猛刺，黃女受襲後倒臥血泊，現場同事見狀驚嚇求援，李男行凶後隨即騎車逃逸，沿途將作案凶器丟棄於路旁草叢，甚至在離去前還一度惡言恐嚇，揚言要對黃女母親不利。

高雄市消防局於昨天凌晨1時11分接獲報案，救護人員趕抵現場時，黃女意識尚清楚，但頭部與肢體傷勢嚴重，經確認身中3刀，急救處置後緊急送往醫院搶救，所幸未傷及要害，救回一命。