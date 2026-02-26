澎湖民宅遭小鋼珠破壞 警方查獲4人送辦

澎湖馬公市西衛里一處民宅日前發生小鋼珠射擊毀損案，馬公警分局經查訪並調閱路口監視系統後，今天約談薛姓等4人到案，依妨害秩序罪嫌送辦。

澎湖縣警察發布新聞指出，21日晚間，馬公市西衛里一處民宅門窗玻璃遭小鋼珠擊破。轄區馬公分局光明派出所連日查訪、調閱各路口監視系統過濾後，約談薛姓等人到案說明。4人坦承因好玩、一時興起持玩具槍擊發小鋼珠，導致1名住戶民宅部分門窗玻璃毀損，所幸未傷及無辜，警方依妨害秩序罪嫌送辦。

澎湖警察局長林樹國今天在馬公分局長林彥濬陪同下，前往光明派出所頒發破案茶，對破案有功員警表達嘉勉。林樹國表示，澎湖地區民風純樸，民眾居住安全向來名列全國前茅，面對此類破壞治安環境的行為，絕對要積極偵辦，以維護鄉親安居樂業的生活。