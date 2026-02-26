竹聯幫大哥懷疑遭藥腳出賣 擄兩藥腳拘禁痛毆要求贖金遭警方再次逮人

竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，平時混跡淡水、北投一帶，去年10月遭警方查獲持有依托咪酯煙彈；陳嫌懷疑遭藥腳出賣，去年12月陸續拘禁兩名藥腳凌虐，藥腳被打到腿部骨折、牙齒斷裂，要求藥腳親友交付贖金才肯放人；刑事局偵四大隊第一隊獲報後偵辦，先後逮捕陳嫌與旗下幫眾等9人，陳嫌與連、黃2幫眾遭聲押獲准。

38歲陳姓大哥懷疑藥腳出賣他，去年12月帶人到藥腳住處，持槍押人上車到三芝地區一間鐵皮宮廟拘禁；陳嫌與小弟拿鐵鎚、棍棒毆打藥腳，藥腳雙腳骨折、門牙斷裂，擄人凌虐10小時後，藥腳女友交付總值50萬元的黃金首飾及現金，陳嫌才放人。

另一名藥腳也被陳嫌懷疑告密警方，導致陳嫌旗下幫眾被查獲毒品，同樣在12月時擄走藥腳，以手指虎、棍棒毆打對方頭部成傷，要將藥腳帶往別處時，藥腳趁隙逃逸。

刑事局去年底先逮捕陳嫌到案，這個月5日再逮捕陳嫌旗下幫眾等8人到案，並破獲一處毒品分裝廠，查獲鎮暴槍、刀械、棍棒、鐵鍊，以及海洛因、安非他命、依托咪酯贓證物等，警詢後依組織犯罪、毒品、擄人勒贖、傷害、妨害自由等罪嫌移送檢方偵辦。

