快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

竹聯幫大哥懷疑遭藥腳出賣 擄兩藥腳拘禁痛毆要求贖金遭警方再次逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，平時混跡淡水、北投一帶，去年10月遭警方查獲持有依托咪酯煙彈；陳嫌懷疑遭藥腳出賣，去年12月陸續拘禁兩名藥腳凌虐，藥腳被打到腿部骨折、牙齒斷裂，要求藥腳親友交付贖金才肯放人；刑事局偵四大隊第一隊獲報後偵辦，先後逮捕陳嫌與旗下幫眾等9人，陳嫌與連、黃2幫眾遭聲押獲准。

38歲陳姓大哥懷疑藥腳出賣他，去年12月帶人到藥腳住處，持槍押人上車到三芝地區一間鐵皮宮廟拘禁；陳嫌與小弟拿鐵鎚、棍棒毆打藥腳，藥腳雙腳骨折、門牙斷裂，擄人凌虐10小時後，藥腳女友交付總值50萬元的黃金首飾及現金，陳嫌才放人。

另一名藥腳也被陳嫌懷疑告密警方，導致陳嫌旗下幫眾被查獲毒品，同樣在12月時擄走藥腳，以手指虎、棍棒毆打對方頭部成傷，要將藥腳帶往別處時，藥腳趁隙逃逸。

刑事局去年底先逮捕陳嫌到案，這個月5日再逮捕陳嫌旗下幫眾等8人到案，並破獲一處毒品分裝廠，查獲鎮暴槍、刀械、棍棒、鐵鍊，以及海洛因、安非他命、依托咪酯贓證物等，警詢後依組織犯罪、毒品、擄人勒贖、傷害、妨害自由等罪嫌移送檢方偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局壓制竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，並起獲刀械棍棒及毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局壓制竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，並起獲刀械棍棒及毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局壓制竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，並起獲刀械棍棒及毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局壓制竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，並起獲刀械棍棒及毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局壓制竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，並起獲刀械棍棒及毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局壓制竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，並起獲刀械棍棒及毒品等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

毒品 刑事局 骨折

延伸閱讀

影／彰化藥腳沒錢買毒用勞力換 藥頭讓他掃三合院 「一次換一包」遭訴

老婦誤信假「憲哥」被騙3483萬 竹聯幫明仁會詐團31人落網

影／首例！竹聯幫用坊間販售合法化學原料 合成喪屍煙彈 2人落網遭訴

赴泰帶緬因貓賺20萬？女遭誘拐去詐騙園區痛毆拍裸照 一毛都沒領到

相關新聞

北市醫美診所槍擊案槍手11次變裝 攜名牌球鞋逃亡超過700公里

台北市一家醫美診所在大年初五開工日進行團拜時，蕭姓負責人遭槍手埋伏射擊小腿受傷，流彈還波及診所其他員工；台北市警方追緝數...

九州博弈瓦解賭風未歇 高雄博弈機房擁槍2月洗錢上億

檢、警、調單位查緝網路博弈集團，其中九州博弈集團瓦解後，網路博弈仍未歇。刑事局查獲陸姓男子涉嫌經營博弈網站，發覺他唯恐出...

竹聯幫大哥懷疑遭藥腳出賣 擄兩藥腳拘禁痛毆要求贖金遭警方再次逮人

竹聯幫弘仁會北山聯盟陳姓大哥，平時混跡淡水、北投一帶，去年10月遭警方查獲持有依托咪酯煙彈；陳嫌懷疑遭藥腳出賣，去年12...

疑感情糾紛 高雄科技大廠女保全值勤中遭男友持刀砍傷

在高雄楠梓區某科技大廠擔任保全的女子疑和男友發生感情糾紛，昨上班值勤時，男友突現身持刀猛砍被害女子，造成女子頭、手受傷，...

剴剴虐死案女社工仍無罪答辯 一審宣判日期曝光

1歲10月男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死案，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟女社工陳尚潔；台北地院...

海巡攻堅查獲制式衝鋒長槍主嫌起訴 美國黑幫愛用但台灣罕見

海巡署偵防分署台北查緝隊去年初在新竹一處鐵工廠內，查獲謝男持有台灣罕見美國黑幫愛用的「TEC-KG9 」制式衝鋒長槍，及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。