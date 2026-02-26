北市醫美診所槍擊案槍手11次變裝 攜名牌球鞋逃亡超過700公里
台北市一家醫美診所在大年初五開工日進行團拜時，蕭姓負責人遭槍手埋伏射擊小腿受傷，流彈還波及診所其他員工；台北市警方追緝數日，今天凌晨1時許，先在阿里山逮捕23歲林姓槍手後，陸續再逮捕6名提供交通工具、接應藏匿的共犯。
林姓槍手疑有竹聯幫明仁會背景，落網後仍不配合，不願交代作案動機及槍械去向；根據警方調查，槍手犯案前行動縝密，犯案前兩度變裝，犯案後徒步離開，先是在小巷變裝，再到超商以多媒體機叫計程車到北投洲美街，全程不使用自己手機以避免被查出行蹤。
槍手並未在台北市藏匿，期間徒步、搭乘台鐵、計程車，流竄台灣北中南地區，逃亡路程超過7百公里，變換交通工具數10次，更是在逃亡期間9度變裝，最後搭乘計程車下榻阿里山一處民宿。
醫美診所槍擊案發生在大年初五，更是台北市警察局長林炎田上任後的第一件槍擊案；台北市警察局相當重視，林炎田每天舉行專案會議研判槍手行蹤，警察局動員超過800警力人次，調閱5000支監視器，交叉比對3000筆影像、通聯及數據分析，最後掌握林嫌下落。
昨天深夜，台北市警察局動員刑警大隊特勤警力集結，今天凌晨1時許在嘉義縣阿里山區民宿攻堅拘提林姓主嫌到案，林嫌身上攜帶2萬多元，作案槍枝不見去向，僅有一把彈簧刀隨身，另外林嫌還帶了一雙價值3萬多元的DIOR球鞋，準備隨時換裝使用。
警方逮捕林嫌後，接續拂曉同步搜索6名接觸、接應林嫌的共犯，警方查扣現金21萬餘元、起獲西瓜刀、開山刀、折疊刀等刀械30餘把、空包彈46發、大麻菸草1包、大麻煙彈49顆。
槍手落網後送往台北市刑警大隊，林炎田前往北市刑大，親自逐一詢問林嫌及其他共犯，有嫌犯被林炎田問到鬆動心防，主動解鎖手機密碼；但槍手仍拒絕配合，警方將針對他的手機進行數位鑑識，並追查他的人際網路。
林姓槍手犯案動機，目前研判與蕭姓負責人的經營糾紛有關，蕭事業版圖多元，其中有部分事業因牽涉交叉持股的併購與差價，懷疑因此遭人開槍警告，目前槍手落網後，警方將擴大追查槍手的幕後主嫌。
