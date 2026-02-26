聽新聞
剴剴虐死案女社工仍無罪答辯 一審宣判日期曝光
1歲10月男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死案，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟女社工陳尚潔；台北地院今開庭辯論，審判長辯論前詢問陳女是否仍認為自己毫無責任，陳女堅持作無罪答辯。
陳女告訴法官，她是出養社工，不是居托中心的主責社工，監督保母並非她的工作目的，否否認犯過失死罪，辯論前，審判長先諭知全案訂4月16日宣判。
檢辯正式辯論前，審判長先確認陳女的答辯方向有無改變，陳尚潔維持先前訴訟策略，表示訪視剴剴並非是對保母實施監督，她也不會去懷疑保母有沒有好好對待小孩，她的工作只是兒盟的出養社工而已，也表示兒福聯盟與托育中心的合作模式與制度，確實有很多可以改善的地方。
檢方指控，依兒少權益保障法及社政作業程序，社工如果發現兒童及少年受虐，應於24小時內通報，劉彩萱早在2023年9、10月就告知剴剴會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把剴剴送給別人托育，陳尚潔卻沒有因而提高每月至少1次的訪視頻率。
剴剴於2023年12月24日過世，陳尚潔當天早上11點成立「剴剴小天使」群組，第2天再找其他社工成立「1224意外處理」群組，涉嫌串證，檢方認為，陳尚潔怠於職責，犯後且飾詞狡辯、隱匿證據，依偽造文書、過失致死罪起訴，從重求刑。
