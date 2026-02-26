海巡攻堅查獲制式衝鋒長槍主嫌起訴 美國黑幫愛用但台灣罕見

海巡署偵防分署台北查緝隊去年初在新竹一處鐵工廠內，查獲謝男持有台灣罕見美國黑幫愛用的「TEC-KG9 」制式衝鋒長槍，及德軍二戰名槍「PPK 型」制式手槍，檢方偵辦後日前偵結，將謝男依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

台北查緝隊今天發布新聞稿指出，台北查緝隊去年底在偵辦他案時，掌握謝男涉嫌非法持有毒品與槍械情資，追查時發現謝男平時駕車行徑囂張，頻繁在新竹市區蛇行、危險駕駛以試探有無被跟蹤。台北查緝隊與警方共組專案小組，採多日蒐證埋伏監控。

去年底，專案小組掌握謝男到新竹市一處鐵工廠後見機成熟，全副武裝身著防彈衣圍捕，並以偵防車封堵出入車道，將謝男等人控制送辦，現場查扣一把衝鋒長槍、手槍及子彈29發。

海巡說，經鑑定，其中衝鋒長槍為TEC-KG9制式衝鋒長槍，該型槍枝曾出現在國外重大犯罪案件中，曾於墨西哥毒品戰爭及美國黑幫等犯罪組織使用，但在國內罕見；手槍是WALTHER廠PPK制式手槍外型之槍枝，該類型手槍曾於第二次世界大戰中為德國軍方及警方使用。