九州博弈瓦解賭風未歇 高雄博弈機房擁槍2月洗錢上億

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

檢、警、調單位查緝網路博弈集團，其中九州博弈集團瓦解後，網路博弈仍未歇。刑事局查獲陸姓男子涉嫌經營博弈網站，發覺他唯恐出、入金狀況露破綻，以現金支付，掩飾金流，警方查出高雄據點，逮捕他和員工等5人，依賭博、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

刑事局南部打擊犯罪中心今天表示，34歲陸姓男子在高雄市楠梓區承租透天樓房，架設博弈機房，雇請員工經營博弈網站，警方查出他租屋處，動員查緝，陸姓男子與員工先後落網。

警方攻入陸姓男子的租處，不僅發現設備完整，而且辦公室內還放置5枝長、短槍，員警眼睛一亮，現場並查扣電腦及、網路設備和現金23萬餘元。後來警方鑑定槍枝殺傷力，才發覺只是BB彈玩具槍。

警方根據陸男的電腦資料，發覺他去年10月、11月，2個月間竟經手上億元。據調查，陸男經營博弈網站，在後台為賭客開設管理階層及簽賭會員帳號對賭，定期每周結算賭金，入、出金均以現金支付或領取，掩飾非法所得來源及去向。全案依賭博、違反洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，聲押陸男獲准。

刑事局南打中心查獲陸姓男子經營博弈網站機房，辦公室還放槍。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲陸姓男子經營博弈網站機房，辦公室還放槍。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲陸姓男子經營博弈網站機房。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲陸姓男子經營博弈網站機房。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲陸姓男子經營博弈網站機房，辦公室還放槍。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲陸姓男子經營博弈網站機房，辦公室還放槍。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲陸姓男子經營博弈網站機房，辦公室還放槍。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲陸姓男子經營博弈網站機房，辦公室還放槍。記者林保光／翻攝

網路 網站 賭博

相關新聞

初五北市醫美診所槍擊案槍手 今晨阿里山民宿落網

台北市一家醫美診所在大年初五開工日進行團拜時，蕭姓負責人遭埋伏槍手射擊腿部受傷，流彈還波及其他員工；台北市警方追緝數日，...

九州博弈瓦解賭風未歇 高雄博弈機房擁槍2月洗錢上億

檢、警、調單位查緝網路博弈集團，其中九州博弈集團瓦解後，網路博弈仍未歇。刑事局查獲陸姓男子涉嫌經營博弈網站，發覺他唯恐出...

掛羊頭賣狗肉！新竹車行內種870株大麻 新北警逮4人羈押禁見

在新竹縣開設車行的47歲吳男夥同3名員工，在苗栗縣竹南鎮承租透天厝種植大麻。新北市刑大獲報會同新竹、苗栗警方前天（24日...

台中男猛飲20包毒咖啡 跳泳池朝女童扣板機...高度反社會再羈押2月

台中陳姓男子猛飲20包毒品咖啡包闖入西屯區某兒童游泳池內，持槍瞄準6歲女童還拉滑套、扣扳機，槍枝卡彈才未釀悲劇，落網辯稱...

自製爆裂物在道路上引燃爆炸 他辯收到「總司令」指令判拘役

黃姓男子以沖天炮、火藥及電池等物自製爆裂物，去年3月14日下午1時30分騎機車，經台南中西區引燃並丟擲至道路上而爆炸，嚇...

台中市民專線1999昨接「中捷沿線放炸彈」 警加強巡邏防範

台中市政府1999市民專線，昨天接獲訊息「到中捷沿線放炸彈」，台中捷運警察隊與市刑大獲報後，不敢大意，啟動應變機制，查出...

