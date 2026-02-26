聽新聞
九州博弈瓦解賭風未歇 高雄博弈機房擁槍2月洗錢上億
檢、警、調單位查緝網路博弈集團，其中九州博弈集團瓦解後，網路博弈仍未歇。刑事局查獲陸姓男子涉嫌經營博弈網站，發覺他唯恐出、入金狀況露破綻，以現金支付，掩飾金流，警方查出高雄據點，逮捕他和員工等5人，依賭博、洗錢防制法罪嫌移送法辦。
刑事局南部打擊犯罪中心今天表示，34歲陸姓男子在高雄市楠梓區承租透天樓房，架設博弈機房，雇請員工經營博弈網站，警方查出他租屋處，動員查緝，陸姓男子與員工先後落網。
警方攻入陸姓男子的租處，不僅發現設備完整，而且辦公室內還放置5枝長、短槍，員警眼睛一亮，現場並查扣電腦及、網路設備和現金23萬餘元。後來警方鑑定槍枝殺傷力，才發覺只是BB彈玩具槍。
警方根據陸男的電腦資料，發覺他去年10月、11月，2個月間竟經手上億元。據調查，陸男經營博弈網站，在後台為賭客開設管理階層及簽賭會員帳號對賭，定期每周結算賭金，入、出金均以現金支付或領取，掩飾非法所得來源及去向。全案依賭博、違反洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，聲押陸男獲准。
