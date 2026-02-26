掛羊頭賣狗肉！新竹車行內種870株大麻 新北警逮4人羈押禁見
在新竹縣開設車行的47歲吳男夥同3名員工，在苗栗縣竹南鎮承租透天厝種植大麻。新北市刑大獲報會同新竹、苗栗警方前天（24日）持搜索票前往攻堅，查扣市價6000萬的870株大麻活株，估可供破萬人次使用，吳男等4人依毒品罪聲押禁見獲准。
據了解，在新竹縣竹北市開設車行已20年的吳男，旗下36歲員工張男之前曾至泰國學到大麻種植技術，因近期二手車銷售狀況不佳，張男於是在去年向吳男建議種植大麻。吳男透過上網自學，去年下半年開始在車行後方種植大麻，還在苗栗縣竹南鎮承租透天厝擴大種植面積。吳男並砸重金架設自動化電子設備24小時照光促進大麻生長，還偷接電線及改電表竊電意圖躲避查緝。
新北市刑大偵三隊藉由毒品資料庫大數據分析，發現大麻毒品源頭在竹、苗地區，歷時數月跟監蒐證後掌握吳男涉嫌種植大麻，前天持新竹地檢署搜索票，會同新竹、苗栗警方兵分兩路至車行、透天厝攻堅，當場查扣市價達6000萬的大麻活株共870株，若全數製成大麻菸草流入市面，估計可供破萬人次使用。
警方發現查扣的870株大麻每株都鮮活翠綠，吳男供稱是上網學來的種植技術，警方詢後將吳男、張姓、蕭男及黎女依毒品罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押禁見獲准，警方將持續調查大麻毒品流向。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。