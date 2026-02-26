掛羊頭賣狗肉！新竹車行內種870株大麻 新北警逮4人羈押禁見

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

在新竹縣開設車行的47歲吳男夥同3名員工，在苗栗縣竹南鎮承租透天厝種植大麻。新北市刑大獲報會同新竹、苗栗警方前天（24日）持搜索票前往攻堅，查扣市價6000萬的870株大麻活株，估可供破萬人次使用，吳男等4人依毒品罪聲押禁見獲准。

據了解，在新竹縣竹北市開設車行已20年的吳男，旗下36歲員工張男之前曾至泰國學到大麻種植技術，因近期二手車銷售狀況不佳，張男於是在去年向吳男建議種植大麻。吳男透過上網自學，去年下半年開始在車行後方種植大麻，還在苗栗縣竹南鎮承租透天厝擴大種植面積。吳男並砸重金架設自動化電子設備24小時照光促進大麻生長，還偷接電線及改電表竊電意圖躲避查緝。

新北市刑大偵三隊藉由毒品資料庫大數據分析，發現大麻毒品源頭在竹、苗地區，歷時數月跟監蒐證後掌握吳男涉嫌種植大麻，前天持新竹地檢署搜索票，會同新竹、苗栗警方兵分兩路至車行、透天厝攻堅，當場查扣市價達6000萬的大麻活株共870株，若全數製成大麻菸草流入市面，估計可供破萬人次使用。

警方發現查扣的870株大麻每株都鮮活翠綠，吳男供稱是上網學來的種植技術，警方詢後將吳男、張姓、蕭男及黎女依毒品罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押禁見獲准，警方將持續調查大麻毒品流向。

警方全副武裝前往苗栗竹南攻堅。記者黃子騰／翻攝
警方將吳男等4人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方查扣大批大麻植株。記者黃子騰／翻攝
警方查扣870株大麻。記者黃子騰／攝影
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 透天厝

