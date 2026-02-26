初五北市醫美診所槍擊案槍手 今晨阿里山民宿落網
台北市一家醫美診所在大年初五開工日進行團拜時，蕭姓負責人遭埋伏槍手射擊腿部受傷，流彈還波及其他員工；台北市警方追緝數日，今天清晨5時許，在阿里山逮捕23歲林姓槍手，及6名提供交通工具、接應藏匿的共犯。
林姓槍手疑有竹聯幫明仁會背景，他開槍後逃匿，警方追蹤他近日搭乘計程車，下榻阿里山一處民宿，民宿老闆不知情他就是涉案槍手，至於其餘6名共犯，則是在他犯案過程中，有過接應或提供交通工具的嫌疑人，一併被警方查獲。
至於林姓槍手為何犯案，警方懷疑與蕭姓負責人的經營糾紛有關，但蕭姓負責人事業版圖多元，究竟是哪一塊事業引發幫派人士開槍警告，警方仍要繼續釐清，同時將擴大追查槍手的幕後主嫌。
林姓槍手初五犯案後，先是徒步變裝離開現場，隨後以現金叫車跑到北投區洲美街一帶，下車後再徒步離開，逃亡過程中多次製造斷點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。