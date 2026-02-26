初五北市醫美診所槍擊案槍手 今晨阿里山民宿落網

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市一家醫美診所在大年初五開工日進行團拜時，蕭姓負責人遭埋伏槍手射擊腿部受傷，流彈還波及其他員工；台北市警方追緝數日，今天清晨5時許，在阿里山逮捕23歲林姓槍手，及6名提供交通工具、接應藏匿的共犯。

林姓槍手疑有竹聯幫明仁會背景，他開槍後逃匿，警方追蹤他近日搭乘計程車，下榻阿里山一處民宿，民宿老闆不知情他就是涉案槍手，至於其餘6名共犯，則是在他犯案過程中，有過接應或提供交通工具的嫌疑人，一併被警方查獲。

至於林姓槍手為何犯案，警方懷疑與蕭姓負責人的經營糾紛有關，但蕭姓負責人事業版圖多元，究竟是哪一塊事業引發幫派人士開槍警告，警方仍要繼續釐清，同時將擴大追查槍手的幕後主嫌。

林姓槍手初五犯案後，先是徒步變裝離開現場，隨後以現金叫車跑到北投區洲美街一帶，下車後再徒步離開，逃亡過程中多次製造斷點。

台北市醫美診所蕭姓負責人，遭槍手埋伏射擊，警方今天清晨在阿里山逮捕車手。記者廖炳棋／翻攝
台北市醫美診所蕭姓負責人，遭槍手埋伏射擊，警方今天清晨在阿里山逮捕車手。記者廖炳棋／翻攝

