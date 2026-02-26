台中男猛飲20包毒咖啡 跳泳池朝女童扣板機...高度反社會再羈押2月

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子猛飲20包毒品咖啡包闖入西屯區某兒童游泳池內，持槍瞄準6歲女童還拉滑套、扣扳機，槍枝卡彈才未釀悲劇，落網辯稱「無法控制身體」被依殺人未遂等罪嫌起訴，他一度求法官羈押他稱「想靜一靜」；中院考量陳行為高度反社會性，裁定他再延長羈押2月，可抗告。

檢方起訴指出，陳男取得1把非制式手槍、43顆子彈，及74包毒品咖啡包，他去年10月服用毒品，10日下午6點多持手槍、26顆子彈闖入西屯區1間游泳池學校，當時泳池內葉姓教練正指導一對6歲、7歲的兄妹游泳。

陳竟跳進泳池朝葉、女童步步進逼，還舉槍拉滑套瞄準2人扣下扳機，所幸手槍卡彈無法擊發，但陳又靠近揮舞槍支威嚇，後爬出泳池走向一旁樓梯繼續拉滑套，並轉身二度瞄準葉、女童。

陳落網後否認犯行，辯稱當時喝了快20包毒品咖啡包，已經沒什麼意識，沒辦法控制自己身體，檢方從重依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴他。

全案去年移審時，陳男當庭向法官請求希望羈押禁見，更直言「希望讓他靜一靜」，台中地院認為有羈押原因、必要性，裁定他羈押3月，並禁止接見、通信。

由於羈押期屆滿，陳及其辯護人主張，陳行為時因吸食大量毒品咖啡包，欠缺辨識行為違法及控制之能力，有刑法第19條適用，無成立重罪而有典型逃亡之風險，陳已感到後悔，願以其他強制處分代替羈押。

中院審酌，陳在公眾場合持槍、朝他人扣扳機，客觀上已涉犯罪嫌，且陳行為本身已然具有高度反社會性，經多名警力上前壓制、上銬逮捕，陳也對多名被害人造成潛在危險，仍有羈押原因及必要，裁定陳自3月3日起，延長羈押2月。

陳男闖進游泳池朝正在學游泳的女童瞄準、扣扳機，所幸卡彈才未釀傷亡，警方到場逮人，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。記者曾健祐／翻攝
陳男闖進游泳池朝正在學游泳的女童瞄準、扣扳機，所幸卡彈才未釀傷亡，警方到場逮人，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。記者曾健祐／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 咖啡 殺人未遂

