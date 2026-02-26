聽新聞
新聞眼／食安陰霾 盧秀燕心中刺 綠撿到槍

聯合報／ 本報記者陳敬丰

非洲豬瘟去年爆發，疫情雖獲控制，後續行政懲處、法律責任，乃至政治攻防，餘波蕩漾。盧市府處於風暴中心，儘管沒有官員遭起訴，但不意味「安全下莊」，彈劾案、懲戒法院宣判等仍將成為選戰攻擊重點，外界將以高標準檢視台中食安議題。

中檢偵結，遭到彈劾的市府官員均無刑責，盧市府這場非洲豬瘟「法律戰」落幕。法界對此結果並不意外，台灣過去爆發多次疫情，從本世紀初ＳＡＲＳ到前幾年新冠疫情，從未有官員因「防疫不力」遭到起訴，最多被彈劾或免職。

然防疫戰、法律戰結束，非洲豬瘟這場仗還沒打完。監察院通過彈劾四名官員，進入懲戒法院審理，遭彈劾官員已被免去主管職務，法院仍可判處不得再任公務員、剝奪退休金等，審理過程中被彈劾人的答辯內容若有猛料，可能再次登上新聞版面。

盧秀燕對此不可謂不慎，在疫情穩定後拔除三名局處首長職務，後續台中爆出豐原禽流感病死雞案，受到芬普尼毒雞蛋案的影響，市府抱著「殺雞用牛刀」姿態，大動作處理、開罰，火速控制；盧的民調在疫情後止頹，重回六都前列。

非洲豬瘟案已成盧秀燕兩任市長任期最重大的疏失，勢必成為綠營攻擊重點。何欣純宣布參選至今，多以端政策牛肉為主，然而一旦藍營確定參選人，無論江啟臣、楊瓊瓔均需打「尊盧牌」，屆時非洲豬瘟案將重新「披掛上陣」。

食安與衛生問題已是台中市政的重中之重，既是盧秀燕心中的刺，也是綠營隨時想用的槍，更是全體市民乃至國人的關注焦點。要走出非洲豬瘟的陰霾、重振台中市民的食安信心，中市府需步步為營，沒有鬆懈的空間。

