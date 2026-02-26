聽新聞
0:00 / 0:00

上傳舊照 嫌犯廚餘蒸煮未落實

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中梧棲區洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子竟以預先拍好「舊照片」，反覆上傳環境部系統，藉此規避稽查，另隱匿疫情、死豬數量，儘管不少死豬「鼻孔流血」，仍將同場恐染疫的卅隻豬送至拍賣，其中兩頭途中斃死，一頭送到買家時已站不起來。

檢方查出，洽興畜牧場為取得廚餘再利用登記檢核的養豬場，依法應將收受廚餘以九十度以上高溫蒸煮一小時以上，每日登入環境部「廚餘蒸煮申報系統」，據實申報、上傳照片或影片，但陳姓兒子以事先拍好蒸煮廚餘的照片，兩年多來每天上傳「舊照」，有無依規定蒸煮、殺菌，不得而知。

去年十月十日起豬隻大量死亡，陳姓父子沒有通報疫病，僅自行用抗生素投藥，且為了避免消息走漏，短少漏報了四十六頭死亡豬隻交非法清運業者處理。

父子考量十月七日花費卅一萬元買進六十六頭豬，擔心蒙受損失，明知不少患病死亡的豬隻鼻孔流血，仍填載不實的家畜健康聲明書後，再將可能已染疫尚未發病、還在停藥期內的卅頭豬送往大安區肉品市場拍賣。

在運送過程中，兩頭抵達前死亡，其餘廿八頭標售，其中一頭送抵買家時，已經無法站立、步行，該買家聯絡雲林另一個客戶是否願意接收這隻「不會走路，但還活著的豬」，對方同意載走；該買家表示，事前完全不知該豬場豬隻大量死亡，「若事前知道，幹嘛還去買。」

檢方訊問時，陳子否認因豬瘟疫情爆發，才趕緊賣豬，辯稱這批豬原排定十月三日販售，但適逢中秋節，司機忙不過來，才排到十三日。

非洲豬瘟 疫情 豬農 廚餘

延伸閱讀

台中豬瘟回顧 獸醫：飼養者、公務員得過且過釀禍

台中非洲豬瘟案遭起訴87歲豬農喊冤 已被羈押3個月是要關到死喔？

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中非洲豬瘟 鼻孔流血死...同場30頭豬仍送屠宰 2斃死、1站不起來

相關新聞

檢追犯罪 官員防疫無能遭免職

台中梧棲區洽興畜牧場爆發非洲豬瘟，台中市府應變能力屢遭質疑，三名官員遭免職，四人被監察院彈劾，昨台中地檢署偵結，僅起訴陳...

違規廚餘養豬 累犯重罰400萬

去年十月台中梧棲區洽興畜牧場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，負責人陳姓父子涉及上傳舊照，規避稽查等情事，遭檢方起訴，農業部表示...

新聞眼／食安陰霾 盧秀燕心中刺 綠撿到槍

非洲豬瘟去年爆發，疫情雖獲控制，後續行政懲處、法律責任，乃至政治攻防，餘波蕩漾。盧市府處於風暴中心，儘管沒有官員遭起訴，...

上傳舊照 嫌犯廚餘蒸煮未落實

台中梧棲區洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子竟以預先拍好「舊照片」，反覆上傳環境部系統，藉此規避稽查，另隱匿疫情...

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

自製爆裂物在道路上引燃爆炸 他辯收到「總司令」指令判拘役

黃姓男子以沖天炮、火藥及電池等物自製爆裂物，去年3月14日下午1時30分騎機車，經台南中西區引燃並丟擲至道路上而爆炸，嚇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。