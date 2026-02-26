引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，豬隻大量死亡，波及全台養豬產業，財損高達廿一億元。台中地檢署昨天依偽造文書、詐欺取財、廢棄物清理法等罪嫌將陳姓父子起訴。本報資料照片 台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將疑染疫豬送屠宰拍賣，昨依偽造文書等罪嫌起訴；監察院調查指出，農業局長等三位局處長及一名組長處置失當，情節重大，依違反公務員服務法通過彈劾，但無人涉及刑事犯罪。

監察院於二月初彈劾台中市府前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良、動保處組長周百俊，兩位局長去年已下台。監委認為，四人未貫徹中央防疫指令，導致防疫不力，全國不得不實施豬隻禁運禁宰十五日，使整體產業、中央補助損失廿一億元，重創人民對政府防疫的信賴。

去年十月廿二日爆發非洲豬瘟，中檢指派民生組主任檢察官洪國朝、主辦檢察官康存孝，前後動員八名檢察官偵辦，經查洽興畜牧場取得「廚餘再利用登記檢核」，依規定應將廚餘以九十度以上高溫蒸煮一小時，拍照、錄影上傳環境部。

陳姓豬農兒子為規避稽查，二○二二年預先拍蒸煮照片存在手機內，二○二三年一月至二○二五年九月每天申報時，反覆上傳舊照片，充做當日蒸煮證明，收受廚餘超過實際用量，則違規轉售、申報不實；同年十月十日大量豬隻死亡，陳和父親並未通報疫病，僅以抗生素投藥，仍無法控制疫情。

檢方查出，陳姓父子為避免疫情外洩影響拍賣，十月十日至廿日將部分死豬交給合法化製業者，其餘由非法業者清運，並在化製三聯單填寫不實數量，短少申報四十六頭死豬，直至疫情曝光，台中市府廿二日預防性撲殺同場尚存活一九五頭豬。

檢方發現，陳姓父子見大量豬隻死亡，為減少損失，仍將卅頭可能染疫、未逾停藥期的豬送至大安肉品市場拍賣，詐得卅二萬元。檢方直言，該父子無視廚餘高溫蒸煮是防堵非洲豬瘟的重要防線，隱匿死豬數量，罔顧公共利益、產業安全，惡性重大，依偽造文書、詐欺及廢棄物清理法起訴，期求重刑。

高齡八十七歲陳姓豬農於去年收押近二個月後，檢方認無延押必要，於去年十二月底已交保，其子仍羈押中。全案昨移審，台中地院昨傍晚開庭，法官訊問後認為仍有繼續羈押必要，裁定陳子繼續羈押禁見。

陳姓老農昨受訪情緒激動，他說，「自己是冤枉的」，先前被羈押三個月，如今又遭起訴，可能再次入獄，深感恐懼、不安；面對詐欺指控，「冤枉到快死掉」，自己沒殺人，平時只是看看豬隻，豬都交兒子養，害怕未來被關到死。