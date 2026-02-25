自製爆裂物在道路上引燃爆炸 他辯收到「總司令」指令判拘役

黃姓男子以沖天炮、火藥及電池等物自製爆裂物，去年3月14日下午1時30分騎機車，經台南中西區引燃並丟擲至道路上而爆炸，嚇壞路人，警方獲報後調閱路口監視器畫面，循線查獲，他辯稱收到總司令指令，才到該處扔擲炸彈，法官認他犯妨害公眾往來安全罪處拘役55日。

黃於警詢時坦承引燃並丟擲自製爆裂物在道路上，但否認犯行。他辯稱，他有看一下後方有無來車和附近的人，才選擇丟在車道上；「我有收到X報告官、X報告官、X總司令命令任務，就是去那邊扔擲炸彈」他說。

警方找到爆炸物殘骸、原料照片數張、刑事警察局鑑定書及監視器畫面截圖等佐證，認黃將爆裂物丟擲在道路上，已致行經該處人車無法安全往來，事證明確。