自製爆裂物在道路上引燃爆炸 他辯收到「總司令」指令判拘役
黃姓男子以沖天炮、火藥及電池等物自製爆裂物，去年3月14日下午1時30分騎機車，經台南中西區引燃並丟擲至道路上而爆炸，嚇壞路人，警方獲報後調閱路口監視器畫面，循線查獲，他辯稱收到總司令指令，才到該處扔擲炸彈，法官認他犯妨害公眾往來安全罪處拘役55日。
黃於警詢時坦承引燃並丟擲自製爆裂物在道路上，但否認犯行。他辯稱，他有看一下後方有無來車和附近的人，才選擇丟在車道上；「我有收到X報告官、X報告官、X總司令命令任務，就是去那邊扔擲炸彈」他說。
警方找到爆炸物殘骸、原料照片數張、刑事警察局鑑定書及監視器畫面截圖等佐證，認黃將爆裂物丟擲在道路上，已致行經該處人車無法安全往來，事證明確。
台南地院審酌，黃恣意以沖天炮、火藥及電池等物製成並引燃爆裂物丟擲至道路上，使該爆裂物在道路上爆炸，顯不顧其他用路人權益及安危，所為很不應該。惟念他於準備程序時坦承犯行，尚有悔意，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、所生損害及自陳患有妄想型思覺失調症等一切情狀，依法量處其刑。
