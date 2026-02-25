台中市民專線1999昨接「中捷沿線放炸彈」 警加強巡邏防範

台中市政府1999市民專線，昨天接獲訊息「到中捷沿線放炸彈」，台中捷運警察隊與市刑大獲報後，不敢大意，啟動應變機制，查出留言IP位於新加坡，目前也未發現爆裂物，不排除是惡作劇可能性，但仍加強巡守應變。

經查，有網友在昨天下午2時許在台中市民1999的文字應答中留言，已在台中捷運文心森林公園站，以及開往北屯捷運總站的列車，安裝爆裂物，1999市民專線通報市警局勤指中心通報。