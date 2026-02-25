男網紅吸毒亢奮暴斃在他家...名經紀人蔣承縉沒送醫 法院判賠150萬元

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾捧紅蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳等藝人的經紀人蔣承縉（本名蔣篤全），4年前和吳姓男網紅在住處吃搖頭丸、飲酒，隔天吳暴斃在床上，蔣被控遺棄、過失致死罪嫌，檢方處分不起訴確定。民事部分，吳母提告求償，台北地方法院判蔣應賠償150萬餘元，可上訴。

蔣承縉曾任藝人蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳、羅志祥等人的經紀人，近年已退出演藝圈；吳正職為工程師，平時也經營個人IG當網紅。蔣2022年5月13日晚上和吳去看電影，結束後返回蔣位於台北市大安區的豪宅，兩人喝威士忌、吃搖頭丸，隔天蔣發現吳沒有呼吸心跳而打119求援，救護人員到場確認吳已經身亡。

蔣承縉被吳的家屬控告遺棄及過失致死罪嫌，檢警查出蔣、吳兩人體內均有多重毒品反應，吳死因為服毒過量，而非蔣見死不救，處分不起訴確定。

民事部分，吳母提告主張，蔣承縉提供含有MDMA、PMA等成分的搖頭丸和威士忌給吳混合施用，導致兒子出現興奮、在地板游泳、手腳亂踢、四肢張開稱在玻璃帷幕上的行為，甚至從2樓樓梯跌落至1樓，導致全身多處瘀傷。

吳母指出，蔣明知兒子已出現異常舉動、神智不清，應協助送醫卻不為，反而逕自入睡，直到隔天上午11時許才打電話報案，害兒子未能及時救治而中毒身亡，認為蔣應負賠償責任，請求給付喪葬費、扶養費、精神慰撫金共557萬餘元。

蔣反駁，吳當天到他住處就拿出2顆搖頭丸，兩人各以威士忌加水合併施用，吳雖從二樓跌落一樓，但與死因沒有因果關係；再者，他和吳2022年3月才相識，對吳了解有限，兩人也是第一次共同吃搖頭丸，不知道吳施用毒品後反應是否異常，認為他毋庸負擔賠償責任。

台北地院根據檢方檢視蔣承縉的即時通訊軟體，並未發現蔣有談論取得或提供毒品的對話紀錄，另根據蔣雇用的外籍移工證稱，沒有看過蔣吸毒，因此無法認定是蔣提供毒品給吳。

法院指出，吳的死因是多重毒品中毒，且吸毒後出現活動力亢進的異常行為，甚至跌落樓梯，蔣當應警覺吳的異狀，嚴重可能導致死亡，況且蔣當時還能將吳背扶上2樓、放在床上，顯然神智清醒，具有判斷事態輕重的能力，具保證人地位。

判決表示，蔣未將吳送醫，僅扶到床上休息後，便自行服用安眠藥入睡，造成吳身亡，蔣的不作為與吳的死因有因果關係，應負賠償責任，但考量吳自願施用毒品，應負50％過失責任，經計算後判蔣應賠償150萬餘元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔣承縉。圖／聯合報系資料照片
