影／彰化藥腳沒錢買毒用勞力換 藥頭讓他掃三合院 「一次換一包」遭訴

彰化縣六旬張姓毒犯在去年間被台中市刑大掌握，涉嫌販毒，趁張男在彰化地院附近交易時收網，當場扣得海洛因等毒品，警方調查，張男賣毒給黃姓藥腳，因黃沒錢支付毒品費用，還讓黃用「打掃一次換一包」的方式，取得安毒，讓黃打掃張位於北斗鎮的三合院，每月一次，檢方近日偵結，將張依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大六隊去年間掌握彰化縣張姓男子（60歲）涉販賣、轉讓毒品，報請彰化地檢署檢察官指揮後，展開偵辦，發現張男在前年至去年間，多次販賣、轉讓安非他命給他人施用，其中一名到案的黃姓藥腳供稱，因無錢購買毒品，張男會以讓他用「打掃住家三合院」替代，每月打掃一次，可換得安毒一包。

去年5月間，警方趁張男在彰化地院旁交易時，攔查其所駕駛轎車，當場查獲海洛因15包（重約2.84公克）、大麻香菸5支、安非他命9包（重約14公克）、安非他命吸食器2個、分裝袋1批、現金12萬1000元、手機1支等證物，全案警詢後依毒品罪移送彰化地檢署，近日偵結起訴。

台中市刑大呼籲，依毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第一、二級毒品者，最重可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，刑責相當嚴重。

另外，無論以何種形式轉讓毒品，包括以勞務換取毒品，均屬違法行為，轉讓第一級毒品者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；轉讓第二級毒品者，處6月至5年不等徒刑，併科70萬元以下罰金。

警方強調，將持續強力掃蕩毒品犯罪，向上溯源、刨根究底，全力淨化社會治安，打擊毒品犯罪絕不手軟。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885