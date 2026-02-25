專挑未鎖車門洗劫財物偷遍嘉義縣籌措毒資 中埔警破案檢方聲押獲准
一名項姓慣竊專挑未鎖車門的車輛洗劫財物，其犯行橫跨嘉義縣多個鄉鎮，中埔警分局組成專案小組，於2月23日在雲林縣一處旅館將項嫌拘提到案，現場查獲毒品安非他命等證物。中埔警方表示，項嫌在去年10月出獄後不知悔改，隨即在嘉義縣內連續犯案，警方依竊盜等罪嫌移送嘉義地檢署，向法院聲押獲准。
警方表示，居無定所的項嫌犯案範圍廣泛，幾乎偷遍嘉義縣，其中在中埔鄉涉嫌的2件汽車內財物竊盜案，都是利用車主未上鎖車門的疏忽，侵入車內搜刮現金，共得手5萬8197元。這些贓款除了日常零花，都被項嫌用來購買毒品。警方受理報案後，調閱監視器分析相關資料，鎖定項嫌，在雲林縣拘提到案，當場起獲4包第二級毒品安非他命、吸食器及手機。
警詢問後，以涉嫌竊盜、毒品等罪名將項嫌移送嘉義地檢署偵辦。警方呼籲民眾，停放車輛時請務必確實上鎖，且不要將皮包、手機、零錢等貴重物品留在車內，以免被歹徒覬覦。車輛建議停放在光線充足、有監視器或管理員的場所，增加防護效果。
