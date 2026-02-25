男辯代友借錢卻開後車廂「接貨」 法官揭監控鐵證重判無期徒刑

桃園葉姓男子去年5月間依指示，駕車前往中壢二星旅館拿取裝有4.2公斤海洛因毒品行李箱，他辯稱受託代墊1萬5千元借款給外國友人，但法官發現他事前多次搜尋「可卡因磚」，且一見接頭人現身就打開後車廂，確認為國際運毒集團在台成員，依共同犯運輸第一級毒品罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

犯罪事實指出，本案起因於50歲美籍華裔女子CHONG EDWARDS YUKI ZOE（中文姓莊，另案審理）遭戀愛詐騙，聽從未見過面「台灣未婚夫Samson」指示，2024年5月5日千里迢迢從美國先飛到寮國有人交給她以餅乾、沖泡咖啡包裝的4.237公斤海洛因「伴手禮」。

莊女依指示從馬來西亞轉道香港，再於同年月10日從香港搭國泰航空CX-422班機來台，由於托運的行李延後抵台，並在一航廈入關被檢驗出毒品，莊女見事跡敗露隨即配合警方持續與未婚夫「Samson」聯繫，約好當晚7時餘會有人到她入住中壢後站的二星級旅館拿「伴手禮」。

葉男隨即也依「阿笙」指示，駕車抵達約定旅館準備接貨，卻在外等候至晚間9時餘才現身約定地點，根據警方現場監控蒐證，當莊女提著粉紅色行李箱走出旅館時，葉男不僅緊盯對方，還在對方尚未靠近前，已主動開啟後車廂讓莊女將行李箱放入，埋伏警方上前逮人，檢警偵訊時，葉均矢口否認。

葉男面對檢警指控，仍否認運毒，辯稱不認識莊女與運毒集團成員，只是受泰國旅遊認識的友人「阿笙」請託，代墊新台幣1萬5千元借款給「外國友人」，事後阿笙再匯還，他根本不知行李箱內有毒品，宣稱開後車廂是要拿庫存香菸；辯護人則主張，葉男全身上下只有1萬5千元，與市價4千萬元4公斤海洛因價值顯不相當，不可能是交易對價。

法院審理時，莊女於警詢、偵查及審理均證稱，上游明確傳送葉男的車牌照片，指示她將行李箱交給駕駛；而葉男與「阿笙」間Signal對話，「等得到大媽下來嗎」、「勇叫他走出來」等語，顯示葉在監控現場、催促接貨，還有回報現場狀況，根本不是單純的來借款。

警方關鍵的蒐證畫面也顯示，當莊女提行李箱走出旅館時，葉男的後車廂同步開啟，預備裝載物品意圖明顯，若只是交付現金，無須在對方尚未靠近前就打開後車廂；葉男辯稱開車廂是要拿香菸，但打開後，葉並無任何「翻找」或「取物」動作，而他的視線始終緊盯莊女，顯然是為接貨準備；至於攜帶款項多寡，法官認為跨國運毒分工細膩，接貨者未必負責交付貨款，這筆款項可能僅是零用金或報酬的一部分，無法證明他沒有運毒。

此外，葉男遭檢警查扣的iPhone 13內，也發現案發前他密集搜尋「可卡因磚」、「古柯鹼磚」、「大麻走私」、「賓士旅館」等關鍵字，與受託代墊借款說法顯不相符，法院認定，葉男與集團成員間具犯意聯絡與分工關係，屬共同正犯。

合議庭指出，海洛因成癮性極高，葉男運輸的第一級毒品海洛因純質淨重逾3.7公斤，純度高達88％，數量龐大，若流入市面，危害難以估量，葉男明知仍參與跨國運毒集團的嚴密分工，擔任台灣端接應毒品的關鍵節點。審酌葉男正值壯年，本應發揮所長循正途獲取資財，卻貪圖運毒集團允諾的不法利益，不惜鋌而走險。其與上手「阿笙」聯繫過程中，反覆監控現場環境、確認接貨對象，並在現場等候長達1.5小時規避查緝，顯見主觀犯意堅決，且在整體運毒工作擔任接貨者關鍵角色，然究非運毒集團首腦角色，其分工尚屬邊緣。