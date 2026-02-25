高雄男疑毒駕拒檢衝撞警車 撞電桿2人受傷

高雄市大寮區今天凌晨發生轎車拒檢逃逸事故，警方攔查時遭衝撞，開車男子失控自撞電桿落網，初篩毒品呈陽性反應，全案依法送辦。

警方表示，今天凌晨1時15分許接獲通報，大寮區光明路一段與新厝路口有1輛轎車蛇行，疑似酒駕，立即派遣線上警網前往查處。員警到場發現該車後鳴笛示意停車受檢，不料這輛轎車拒不配合，還衝撞巡邏車後逃逸。

警方見肇事轎車沿光明路一路逃竄，至光明路三段失控，自撞路邊電桿及路樹才停下，電桿也遭撞斷。警方立即上前，發現是陳姓男子（35歲）開車載郭姓女子（32歲），撞電桿後，2人均受傷，所幸意識清楚，經送醫治療暫無大礙。據了解，陳男供稱因害怕警方攔查才拒檢逃逸。

警方後續檢視車輛，在車內查獲依托咪酯電子煙油，並對陳男酒測及毒品唾液快篩，雖無酒精反應，但毒品初篩呈陽性反應。警詢後依違反毒品危害防制條例、妨害公務及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

