快訊

今日初九天公生有拜有開運！切記「三不＋三要」好運一整年

本周春雨爆發！今起3波鋒面接力 粉專：雨落抹停

高雄男疑毒駕拒檢衝撞警車 撞電桿2人受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區今天凌晨發生轎車拒檢逃逸事故，警方攔查時遭衝撞，開車男子失控自撞電桿落網，初篩毒品呈陽性反應，全案依法送辦。

警方表示，今天凌晨1時15分許接獲通報，大寮區光明路一段與新厝路口有1輛轎車蛇行，疑似酒駕，立即派遣線上警網前往查處。員警到場發現該車後鳴笛示意停車受檢，不料這輛轎車拒不配合，還衝撞巡邏車後逃逸。

警方見肇事轎車沿光明路一路逃竄，至光明路三段失控，自撞路邊電桿及路樹才停下，電桿也遭撞斷。警方立即上前，發現是陳姓男子（35歲）開車載郭姓女子（32歲），撞電桿後，2人均受傷，所幸意識清楚，經送醫治療暫無大礙。據了解，陳男供稱因害怕警方攔查才拒檢逃逸。

警方後續檢視車輛，在車內查獲依托咪酯電子煙油，並對陳男酒測及毒品唾液快篩，雖無酒精反應，但毒品初篩呈陽性反應。警詢後依違反毒品危害防制條例、妨害公務及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子開車拒檢，撞警車後逃竄，撞斷電桿才停車。記者林保光／翻攝
陳姓男子開車拒檢，撞警車後逃竄，撞斷電桿才停車。記者林保光／翻攝
陳姓男子開車拒檢，撞警車後逃竄，撞斷電桿才停車。記者林保光／翻攝
陳姓男子開車拒檢，撞警車後逃竄，撞斷電桿才停車。記者林保光／翻攝
陳姓男子開車拒檢，撞警車後逃竄，撞斷電桿才停車。記者林保光／翻攝
陳姓男子開車拒檢，撞警車後逃竄，撞斷電桿才停車。記者林保光／翻攝

毒品 自撞 車禍

延伸閱讀

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

小貨車疑毒駕拒檢逃逸 失控衝撞路旁機車5童送醫

毒駕激增新北拖吊場塞爆 警啟動分流擬擴充用地容量

相關新聞

資深員工陳屍知名餐廳冷凍庫 業者聲明：警排除與職場因素有關

台北市文山區一家餐廳本月23日上午開工，員工打不開餐廳冷凍庫，找來鎖匠開啟，發現在餐廳工作近卅年的劉姓女員工倒臥冷凍庫門...

高雄男疑毒駕拒檢衝撞警車 撞電桿2人受傷

高雄市大寮區今天凌晨發生轎車拒檢逃逸事故，警方攔查時遭衝撞，開車男子失控自撞電桿落網，初篩毒品呈陽性反應，全案依法送辦。

高雄男恐嚇北捷有殺人事件 法院裁准暫時安置為期6個月

高雄鄭姓男子在台北捷運公司官網信箱留言，指稱有「殺人」、「火災」事件，導致北捷立即調度列車停靠松山站，警方清查未發現有民...

男子在北捷信箱留言殺人與火災！檢方聲請暫時安置 時間可達6月

高雄鄭姓男子涉在台北捷運公司官網信箱通報留言，提及「殺人」、「火災」等字眼，以致北捷立即調度列車停靠松山站，警方獲報清查...

男持10公分水果刀在北車附近揮舞 北檢聲請強制安置獲准

李姓男子2月22日持刀在台車站內揮舞引發民眾恐慌，警方獲在新北市林口區查獲李男，李男供稱犯案動機「只是把刀拿出來看一下」...

台北車站「亮刀」閒晃引恐慌...他精神恍惚危害公安 法院裁准暫時安置

李姓男子日前持刀在台北車站閒晃，引發民眾恐慌，警方調閱監視器在新北市林口區查獲李到案，李稱「只是把刀拿出來看一下」，全案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。