資深員工陳屍知名餐廳冷凍庫 業者聲明：警排除與職場因素有關

聯合報／ 記者何祥裕/台北即時報導

台北市文山區一家餐廳本月23日上午開工，員工打不開餐廳冷凍庫，找來鎖匠開啟，發現在餐廳工作近卅年的劉姓女員工倒臥冷凍庫門口明顯死亡；警方調查，劉婦22日深夜獨自至餐廳，疑進入冷凍庫後反鎖庫門，確實原因待釐清。

而餐廳業者昨晚在社群平台上張貼聲明，指資深員工於店內不幸離世，對於這起悲劇，全體同仁深感哀痛，已在第一時間聯繫家屬，並全力配合警方調查。

業者指出，對於部分媒體對事件起因的揣測，他們有四點聲明，

一、 全力配合調查：案發後，本店已主動提供相關監視影像及資料。該員工為人和善，與同事相處融洽，警方已排除此事件與其在本店的工作內容、職場環境有關。

二、 保護逝者隱私：基於對逝者及其家屬的尊重，懇請各界給予空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。

三、員工心理支持：事件發生後，已暫停營業進行內部整頓。包括消毒及更換所有食材，避免造成食品安全疑慮，並為全體員工安排專業心理諮商與輔導，確保夥伴們的身心健康。

四、善後與關懷：正全力協助家屬處理後續事宜並提供實質幫助，視情況提供經濟支援如喪葬費用及持續關懷家屬。

業者表示，發生此憾事深感自責未能及時察覺夥伴在私人生活中的困境。未來將更加關注員工的工作與生活平衡，建立更完善的職場環境。

北市某知名餐廳資深員工日前被發現陳屍餐廳內冷凍庫，業者發表聲明指與職場無關。圖為救護車示意圖。圖／聯合報系資料照
北市某知名餐廳資深員工日前被發現陳屍餐廳內冷凍庫，業者發表聲明指與職場無關。圖為救護車示意圖。圖／聯合報系資料照

