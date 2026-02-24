快訊

中工經營權之爭白熱化…寶佳加碼持股 最後過戶日前目標拉至25%

高雄男恐嚇北捷有殺人事件 法院裁准暫時安置為期6個月

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

高雄鄭姓男子在台北捷運公司官網信箱留言，指稱有「殺人」、「火災」事件，導致北捷立即調度列車停靠松山站，警方清查未發現有民眾受傷，追查得知是鄭男謊報引發公眾恐慌，南下拘提鄭男到案，台北地檢署調閱鄭男過往相關資料後，認為鄭男犯罪嫌重大，且有危害公共安全之虞，晚間向法院聲請暫時安置獲准，為期6個月。

據調查，36歲的鄭男是高雄人，長期在南部地區多次謊報公安事故，引發大眾恐慌，是警方眼中的頭痛人物，2月24日北捷接獲2件恐嚇訊息，針對特定班車留言有「殺人」、「火災」等事故，警方循線鎖定是鄭男再次謊報，報請北檢指揮偵辦。檢方逮捕鄭男後，發現他行為時疑有精神障礙或其他心智缺陷，決定聲請暫時安置，與社會隔離。

檢方指出，檢方如聲請羈押，僅能預防鄭男短期內不再犯，且時間只有2個月，但若聲請暫行安置獲准，不僅可讓鄭男與社會隔離6個月，還能讓鄭男接受矯治，有保障被告醫療與訴訟權益，會比羈押效果來的好。

刑事訴訟法12之1條第一項規定，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為刑法第19條第一項、第二項之原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，先裁定諭知6月以下期間，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。

同法第3項規定，暫行安置期間屆滿前，被告經法官訊問後，認有延長之必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，以裁定延長之，每次延長不得逾6月，並準用第108條第二項之規定。但暫行安置期間，累計不得逾5年。

鄭姓男子在北捷官留言殺人、火災，檢方向法院聲請暫時安置，法院裁准，為期6個月。記者蕭雅娟／攝影
鄭姓男子在北捷官留言殺人、火災，檢方向法院聲請暫時安置，法院裁准，為期6個月。記者蕭雅娟／攝影

台北捷運 檢察官 殺人

延伸閱讀

旗山溪枯水影響農田輪灌 農水署供水延長至4天

男子揚言在北捷車廂殺人 北檢聲請暫行安置

男恐嚇北捷揚言殺人、火災 恐嚇公眾罪拘提到案移送複訊

挑半夜清潔通風井？ 議員點出漏洞 北捷：調整彈性作業

相關新聞

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

新北市五股區在大年初五清晨發生翻車交通事故，肇事駕駛竟馬上攔計程車逃離現場，警方追到土城逮捕52歲男子，從他身上和住處搜...

高雄男恐嚇北捷有殺人事件 法院裁准暫時安置為期6個月

高雄鄭姓男子在台北捷運公司官網信箱留言，指稱有「殺人」、「火災」事件，導致北捷立即調度列車停靠松山站，警方清查未發現有民...

男子在北捷信箱留言殺人與火災！檢方聲請暫時安置 時間可達6月

高雄鄭姓男子涉在台北捷運公司官網信箱通報留言，提及「殺人」、「火災」等字眼，以致北捷立即調度列車停靠松山站，警方獲報清查...

男持10公分水果刀在北車附近揮舞 北檢聲請強制安置獲准

李姓男子2月22日持刀在台車站內揮舞引發民眾恐慌，警方獲在新北市林口區查獲李男，李男供稱犯案動機「只是把刀拿出來看一下」...

台北車站「亮刀」閒晃引恐慌...他精神恍惚危害公安 法院裁准暫時安置

李姓男子日前持刀在台北車站閒晃，引發民眾恐慌，警方調閱監視器在新北市林口區查獲李到案，李稱「只是把刀拿出來看一下」，全案...

男恐嚇北捷揚言殺人、火災 恐嚇公眾罪拘提到案移送複訊

一名男子涉嫌在台北捷運公司官網信箱通報留言提及「殺人」、「火災」等字眼，北捷行控中心立即調度列車停靠松山站，警方清查後未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。