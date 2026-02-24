高雄男恐嚇北捷有殺人事件 法院裁准暫時安置為期6個月

高雄鄭姓男子在台北捷運公司官網信箱留言，指稱有「殺人」、「火災」事件，導致北捷立即調度列車停靠松山站，警方清查未發現有民眾受傷，追查得知是鄭男謊報引發公眾恐慌，南下拘提鄭男到案，台北地檢署調閱鄭男過往相關資料後，認為鄭男犯罪嫌重大，且有危害公共安全之虞，晚間向法院聲請暫時安置獲准，為期6個月。

據調查，36歲的鄭男是高雄人，長期在南部地區多次謊報公安事故，引發大眾恐慌，是警方眼中的頭痛人物，2月24日北捷接獲2件恐嚇訊息，針對特定班車留言有「殺人」、「火災」等事故，警方循線鎖定是鄭男再次謊報，報請北檢指揮偵辦。檢方逮捕鄭男後，發現他行為時疑有精神障礙或其他心智缺陷，決定聲請暫時安置，與社會隔離。

檢方指出，檢方如聲請羈押，僅能預防鄭男短期內不再犯，且時間只有2個月，但若聲請暫行安置獲准，不僅可讓鄭男與社會隔離6個月，還能讓鄭男接受矯治，有保障被告醫療與訴訟權益，會比羈押效果來的好。

刑事訴訟法12之1條第一項規定，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為刑法第19條第一項、第二項之原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，先裁定諭知6月以下期間，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。